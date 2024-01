BYD informierte am Dienstag über frische Absatzzahlen, welche sich mehr als sehen lassen können. Einmal mehr konnte der chinesische Autobauer neue Rekorde schreiben und damit seinen rasanten Wachstumskurs unterstreichen. An der Börse wurde das zwar positiv aufgenommen, doch für eine Trendwende im Chart hat es bisher noch nicht gereicht. Das liegt unter anderem daran, wie BYD die neuen Absatzrekorde auf die Beine stellen konnte.Anzeige:Exakt 340.178 Autos konnte BYD (CNE1000062P8) allein im Dezember an die Frau oder den Mann bringen. Die ...

