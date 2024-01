Besser als Bitcoin? Diese 3 Coins könnten 2024 explodieren

Der Kryptomarkt ist im Aufschwung. Nachdem Bitcoin im letzten Jahr um mehr als 150 % zugelegt hat, wird eine ähnliche Rallye auch für dieses Jahr erwartet. Dabei soll der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung laut den meisten Experten auf weit über 100.000 Dollar steigen. Ein Plus von 150 % ist zwar eine Rendite, über die man sich in vielen anderen Anlageklassen freuen würde, am Kryptomarkt ist während des Bullruns aber deutlich mehr möglich. Hier sind auch Gewinne von tausenden Prozent keine Seltenheit. Solana hat das bereits im letzten Jahr eindrucksvoll demonstriert und seinen Wert mehr als verzehnfacht, heuer könnten neue Altcoins eine solche Performance hinlegen.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX)

Bei Bitcoin Minetrix handelt es sich um ein neues Projekt, das den Mining-Markt umkrempeln könnte. Investoren, die $BTCMTX-Token halten und diese staken, sollen schon bald die Möglichkeit haben, vom Stake to Mine-Ansatz von Bitcoin Minetrix zu profitieren. Dabei sollen Staker in erster Linier mit zusätzlichen Token für das Hodln ihrer $BTCMTX-Bestände belohnt werden, im nächsten Schritt soll dann ein Guthaben als Belohnung ausgezahlt werden, das Schürfen neuer Bitcoin verwendet werden kann. Möglich wird das durch Cloud Mining, wobei Bitcoin Minetrix bereits mit unterschiedlichen Anbietern verhandelt.

Jetzt mehr über Bitcoin Minetrix erfahren.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Investoren können so nicht nur auf steigende Preise bei den $BTCMTX-Token hoffen, die sie erwerben, sondern auch indirekt davon profitieren, wenn sich die Bitcoin-Rallye fortsetzt, da das Guthaben verwendet werden kann, um neue BTC zu schürfen. Die Verteilung der Mining Credits erfolgt automatisch durch Smart Contracts. Je mehr $BTCMTX-Token man in den Staking Pool einzahlt, desto mehr Credits erhält man.

Da es durch Bitcoin Minetrix wieder für alle möglich wird, das digitale Gold zu schürfen, findet das Vorhaben bereits viel Anklang. Schon jetzt wurden Token im Wert von 7,3 Millionen Dollar zum Vorverkaufspreis verkauft, wobei Analysten davon ausgehen, dass $BTCMTX durch den Presale noch stark unterbewertet ist. Setzt sich das Projekt durch, könnte es schon bald nach dem Listing an den Kryptobörsen zu einer Kursexplosion kommen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCMTX im Presale kaufen.

Meme Kombat ($MK)

Auch Meme Coins dürften im kommenden Jahr wieder eine entscheidende Rolle spielen und frühen Käufern Gewinne einbringen, die man sich anderswo kaum vorstellen kann. PEPE und BONK haben 2023 bereits gezeigt, dass hier schnell aus ein paar hundert Dollar mehrere Millionen werden können und mit Meme Kombat ($M) könnte der nächste Coin kommen, der das Potenzial hat, um ein Vielfaches anzusteigen. Dabei handelt es sich um eine Battle-Arena, in der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins gegeneinander antreten können. Ein Konzept, bei dem der Hype fast schon vorprogrammiert ist.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

(Meme Kombat Website - Quelle: Meme Kombat)

Die Figuren von PEPE, DOGE und vielen weiteren erwachen in der Battle-Arena mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zum Leben und duellieren sich in spannenden Kämpfen, wobei die Community ihre Favoriten unterstützen kann. Da die erfolgreichsten Meme Coins bereits Millionen von Anhängern vorweisen können, ist die Chance hoch, dass ein Teil davon auch auf Meme Kombat aufmerksam wird, wodurch die Plattform und der $MK-Token schneller viral gehen können als andere Meme Coins.

Schon vor dem Start der ersten Battle-Saison hat Meme Kombat bereits rund 15.000 Follower auf X und $MK-Token im Wert von mehr als 5,8 Millionen Dollar verkauft. Dadurch ergibt sich schon ein erster Eindruck, welches Potenzial die Plattform nach dem Start der Battles hat. Die erste Saison beginnt, sobald der Presale endet. Dadurch könnte es unmittelbar nach dem Vorverkauf zu einer erhöhten Nachfrage nach $MK-Token kommen, sobald diese an den Kryptobörsen gelistet werden, wodurch es schnell zu einer Wertsteigerung kommen könnte.

Jetzt noch vor der ersten Battle-Saison $MK im Presale kaufen.

Sponge V2

Wer sich mit Meme Coins befasst, hat vermutlich auch den Erfolg von $SPONGE im letzten Jahr mitbekommen. Der Token, der an Spongebob Schwammkopf erinnert, hat innerhalb weniger Tage eine Bewertung von 100 Millionen Dollar erreicht und das Kapital von frühen Käufern verhundertfacht (x100). Das Team, das für den Erfolg verantwortlich ist, möchte die Erfolgsstory nun mit einem neuen $SPONGEV2-Token fortsetzen. Für Anleger kann das gleich mehrere Vorteile mit sich bringen.

Jetzt SPONGE-Website besuchen.

(SPONGE Meilensteine - Quelle: Sponge.vip)

Aufgrund der Tatsache, dass SPONGE bereits so erfolgreich war, können sich Anleger zumindest darauf verlassen, dass das Team hinter dem neuen V2-Token weiß, wie man einen 100 Millionen Dollar Coin launcht. Ein Vorteil, den man bei den meisten anderen Meme Coins nicht hat. Zusätzlich hat schon der ursprüngliche SPONGE eine Community von mehr als 30.000 Followern aufgebaut, von der nun auch der neue SPONGE V2 profitiert.

Jetzt mehr über SPONGE V2 erfahren.

Um den neuen Token zu erhalten, bevor dieser an den Kryptobörsen gelistet wird, können Anleger, die bereits Sponge-Token besitzen, diese über die Website in den V2 Staking Pool einzahlen und erhalten dafür als Rewards bereits die neuen $SPONGEV2. Die APY (jährliche Rendite) wird dabei dynamisch ermittelt und hängt von der größe des Staking Pools ab. Wer noch keine SPONGE besitzt, kann diese über das Widget auf der Website kaufen und erhält dafür als Bonus dieselbe Menge der neuen $SPONGEV2 sobald diese gelauncht werden.

(SPONGE kaufen und SPONGEV2 erhalten - Quelle: sponge.vip)

Die gekauften SPONGE werden dabei automatisch in den Staking Pool eingezahlt und werfen zusätzlich eine Rendite ab, wodurch diejenigen, die über die Website kaufen, doppelt profitieren können. Gelingt es, den Erfolg des Vorgängers zu übertreffen, würde das für frühe Käufer bedeuten, dass sie aus einem überschaubaren Investment wieder lebensverändernde Renditen erzielen könnten.

Jetzt $SPONGE kaufen und $SPONGEV2 als Bonus erhalten.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.