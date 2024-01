VANCOUVER, British Columbia, Jan. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das "Unternehmen" oder "EMN") gibt bekannt, dass Hanna Schweitz mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 aus dem Verwaltungsrat (der "Verwaltungsrat") ausgeschieden ist, um einen möglichen Interessenkonflikt zu vermeiden, der durch ihre anderen Verpflichtungen entstanden ist.



Der Verwaltungsrat bemüht sich aktiv darum, ein neues unabhängiges Verwaltungsratsmitglied zu finden, um die durch das Ausscheiden von Frau Schweitz frei gewordene Position zu besetzen.

John Webster, Verwaltungsratsvorsitzender von Euro Manganese, erklärte:

"Wir danken Frau Schweitz für ihre wertvollen Beiträge im Verwaltungsrat. Wir haben sehr von ihrem Wissen über die Batteriemetallindustrie profitiert, insbesondere in den Bereichen Beschaffung von Kathodenrohstoffen und Due-Diligence-Prüfung der Lieferkette. Im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wünsche ich Frau Schweitz viel Erfolg für ihre zukünftigen Aufgaben."

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das bestrebt ist, ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und prüft in einem frühen Stadium die Möglichkeit, Manganprodukte in Batteriequalität in Bécancour, Québec, herzustellen.

Das Chvaletice-Manganprojekt ist ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt, bei dem alte Abraumhalden einer stillgelegten Mine wiederaufbereitet werden. Es ist darüber hinaus die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen und den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Euro Manganese ist sowohl an der TSX.V als auch an der ASX notiert und wird auch an der OTCQX gehandelt.



