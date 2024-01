Bonn - Vor dem Hintergrund der aktuellen Hochwasser-Lage hat sich das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) für eine weitere Stärkung des Bevölkerungsschutzes ausgesprochen. "Die Aufgabe von Bund und Ländern ist es, sich gemeinsam für eine weitere Stärkung des Bevölkerungsschutzes, zum Beispiel für Ausbildung und Ausstattung einzusetzen", sagte BBK-Vizepräsident René Funk der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).



Das BBK leiste in der gegenwärtigen angespannten Lage Unterstützung für die betroffenen Regionen. "Konkret stellen wir Warninfrastruktur zur Verfügung, um die Bevölkerung rechtzeitig warnen zu können", so Funk. Das Lagezentrum im BBK koordiniere aktuell Hilfeersuchen der betroffenen Bundesländer deutschlandweit und erstmals auch über den Katastrophenschutzmechanismus der Europäischen Union (UCPM). "So erhalten vom Hochwasser betroffene Bundesländer schnell und konzentriert benötigte Ressourcen", erklärte Funk weiter.