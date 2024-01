Finanzierungsrunde unter der Leitung von Autotech Ventures, mit Investitionen von Shell Ventures, InMotion Ventures von JLR, Porsche Ventures und Revo Capital

Bumper zählt die meisten großen Automobilhersteller der Welt zu seinen Kunden, darunter Volvo, Ford, Nissan, VW, Seat, Skoda, Audi, JLR und Porsche

Bumper ist eines der am schnellsten wachsenden Fintechs in Europa, das seinen Bruttowarenwert in den letzten Jahren konstant um 100 gegenüber dem Vorjahr gesteigert und europaweit über 500.000 Autoreparaturen abgewickelt hat alle drei Minuten eine

Das Unternehmen will seine Reichweite ausbauen, um die "dominierende Zahlungsplattform für Autohändler in Europa" zu werden

Bumper, das Fintech-Unternehmen, das flexible Zahlungen für Autoreparaturen ermöglicht, hat den Abschluss einer Serie B-Finanzierung in Höhe von 48 Mio. USD 46 Mio. EUR 40 Mio. GBP angekündigt, um sein Wachstum zu beschleunigen.

Bumper hilft Autofahrern, Reparaturrechnungen in zinslose Raten aufzuteilen, damit sie ihr Fahrzeug weiterhin fahren können. Es stellt sicher, dass Autobesitzer die Kosten für Reparaturen oder Wartungsarbeiten einfacher, effizienter und flexibler abdecken können. Gleichzeitig ermöglicht es Händlern und Werkstätten, ihren Kunden digitale Zahlungsmethoden anzubieten, die ihnen helfen, Geschäfte zu machen und die Rentabilität zu steigern.

Die Finanzierungsrunde wurde von Autotech Ventures angeführt und mit Investitionen von Shell Ventures sowie InMotion Ventures von JLR, Porsche Ventures und Revo Capital. Mit dieser Aufstockung erhöht sich das bisherige Gesamtinvestitionsvolumen von Bumper auf 64 Mio. USD 61 Mio. EUR 53 Mio. GBP.

Die neue Finanzierungsrunde wird dazu verwendet, die Reichweite und die Technologie von Bumper zu erweitern, um die dominierende Zahlungsplattform für Autohändler in ganz Europa zu werden, vor allem in Großbritannien, Spanien, Deutschland, den Niederlanden und Irland. Bumper ist derzeit bei 5.000 Händlern verfügbar, die allein in den letzten 12 Monaten flexible Zahlungen für mehr als 250.000 Reparaturen geleistet haben. Das Unternehmen möchte diese Zahl weiterhin jedes Jahr verdoppeln.

Bumper mit Hauptsitz in Sheffield und Niederlassungen in London und Ankara zählt die meisten großen Automobilmarken der Welt zu seinen Kunden, darunter Volvo, Ford, Nissan, die VW-Gruppe und viele andere, sowie JLR und Porsche.

Die gesamte Palette an digitalen und physischen Zahlungsoptionen, einschließlich Open Banking, Kartenzahlungen und händlerinterne Kartenterminals, ist so konzipiert, dass sie sich vollständig in die bestehende Infrastruktur der Händler integrieren lässt. In Kombination mit den äußerst positiven Kundenrezensionen (über 23.000 Bewertungen mit 4,9/5 auf Trustpilot und 96 mit "ausgezeichnet" oder "gut") hat sich Bumper bereits als vertrauenswürdiger Partner erwiesen, der die Beziehung zwischen Händler und Kunde verbessern kann.

Die Finanzierungsrunde erfolgt vor dem Hintergrund eines Rekordwachstums, bei dem der Bruttowarenwert (GMV) in den letzten Jahren um 100 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist und die Kundenzahl in den letzten 12 Monaten um 80 zugenommen hat.

James Jackson, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Bumper, sagte: "Wir wollen die dominierende Zahlungsplattform für Autohändler in ganz Europa werden. Wir bieten eine einfache Lösung, die ihren Kunden die ultimative Flexibilität bei den Zahlungen bietet, die notwendig sind, damit ihre Autos auf der Straße bleiben. Wir sind stolz auf den Wachstumskurs, den wir in den letzten 9 Jahren eingeschlagen haben, und die Bestätigung der Investition von InMotion Ventures und Porsche ist ein äußerst positiver Moment für unser Unternehmen."

"Wir sind zwar stolz auf unsere Bilanz, aber ich glaube fest daran, dass wir gerade erst den zweiten Gang einlegen. Es gab noch nie eine wichtigere Zeit für ein Unternehmen wie Bumper, da die Verbraucher in ganz Europa angesichts der hohen Inflation, steigender Rechnungen und eskalierender Miet- oder Hypothekenkosten den Druck spüren. Das Bedürfnis nach einer flexiblen Möglichkeit, Autoreparaturen zu bezahlen, ist für die Autofahrer von entscheidender Bedeutung, und die Händler wollen sicherstellen, dass sie ihren Kunden jeden Grund bieten können, sie sofort zu buchen. Bumper ist ein Gewinn für Händler und Kunden gleichermaßen, und wir freuen uns darauf, unsere Reichweite in den kommenden Jahren auf immer mehr Menschen in ganz Europa auszudehnen."

Alexei Andreev, Managing Director von Autotech Ventures, sagte: "Bumper ist eines der innovativsten und aufregendsten Unternehmen in der globalen Automobilbranche, das es den Händlern ermöglicht, sicherzustellen, dass ihre Kunden sich Reparaturen sofort leisten können, was sowohl Effizienz als auch Rentabilität bedeutet. Bumper erfüllt ein echtes Kundenbedürfnis, indem es Autobesitzer in Stresssituationen unterstützt, damit sie so schnell und effizient wie möglich wieder auf die Straße kommen können. James, Jack und das Team haben ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufgebaut und wir werden weiterhin investieren, um ihre ehrgeizigen Wachstumspläne zu unterstützen."

Mike Smeed von InMotion Ventures sagte: "Flexibilität ist ein Synonym für den modernen Luxus und das bedeutet auch, dass JLR seinen Kunden die Möglichkeit bietet, die Kosten für Reparaturen zu verteilen. Ich möchte Bumper dazu gratulieren, eine weitere Investitionsrunde erhalten zu haben. In einem hart umkämpften Sektor hebt sich das Team von Bumper deutlich von den anderen ab. Deshalb sind wir stolz darauf, das Unternehmen bei der Ausweitung seiner Aktivitäten in ganz Europa weiterhin zu unterstützen."

Hinweise für die Redaktion

Die 48 Mio. USD 46 Mio. EUR 40 Mio. GBP, die Bumper in dieser Runde beschafft hat, umfassen 18 Mio. USD 17,25 Mio. EUR 15 Mio. GBP Eigenkapital und 30 Mio. USD 28,75 Mio. EUR 25 Mio. GBP Fremdkapital.

Über Bumper (www.bumper.co)

Bumper, das in den letzten drei Jahren in Folge zu den am schnellsten wachsenden FinTech-Unternehmen in der FT1000-Rangliste für Europa gehörte, arbeitet mit über 5.000 Autohäusern und Werkstätten in Großbritannien, Spanien, Deutschland, den Niederlanden und der Republik Irland zusammen und hilft mehr als 500.000 Autofahrern, ihre Service- und Reparaturrechnungen zu bezahlen.

Bumper hat seinen Sitz in London und Sheffield und verfügt über ein technisches Entwicklungszentrum in Ankara, Türkei. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.bumper.co/ und folgen Sie uns @BumperPay

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

