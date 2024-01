AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Bauernprotesten:

"Dass die Ampelkoalition nun mit der Brechstange ihren Haushalt in Ordnung bringen muss, trifft nicht nur die Bauern. Doch ihr Aufstand steht stellvertretend für einen tief sitzenden Unmut in der Bevölkerung über die unprofessionelle Arbeit der Regierung. Und so genießen sie in diesen Tagen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Gerade deshalb tun die Landwirte aber auch gut daran, sich nicht zu radikalisieren. Es ist gut und wichtig, dass sich der Bauernverband klar von Demokratieverächtern, Verschwörungsideologen und Wutbürgern abgrenzt, die nur darauf lauern, die Stimmung weiter anzuheizen."/zz/DP/he