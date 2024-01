DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AGRARKÜRZUNGEN - Vor in mehreren Bundesländern geplanten Großdemonstrationen der Bauern gegen eine Streichung der Agrardiesel- und Kfz-Steuer-Subventionen hat FDP-Fraktionschef Christian Dürr Koalitionsgespräche über Korrekturen der Kürzungspläne angekündigt. "Ich halte die einseitige Belastung landwirtschaftlicher Betriebe für falsch", sagte Dürr der Augsburger Allgemeinen. "Meinem Eindruck nach ist sich die Koalition in dieser Frage auch einig, daher werden wir darüber erneut beraten", kündigte er an. "Mein Ziel ist, dass wir für die Landwirtinnen und Landwirte eine faire Lösung finden", sagte der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion. (Augsburger Allgemeine)

ARZNEIENGPÄSSE - Die aktuellen Infektionswellen verschärfen die Engpässe bei Arzneimitteln. "Durch die vielen Infektionen entstehen auch immer häufiger Komplikationen, die mit Antibiotika behandelt werden müssen. Die erhöhte Nachfrage führt zu immer mehr Engpässen bei Antibiotika", sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der Rheinischen Post. "Neben Penicillin, Amoxicillin haben wir aktuell mit einen Totalausfall bei dem Antibiotikum Azithromycin zu kämpfen. Zusätzlich verschärft sich der Engpass beim Asthmamedikament Salbutamol." (Rheinische Post)

