EQS-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

GRENKE WEITER AUF PROFITABLEM WACHSTUMSKURS: 2,6 MRD. EURO LEASINGNEUGESCHÄFT IN 2023



04.01.2024 / 06:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GRENKE weiter auf profitablem Wachstumskurs: 2,6 Mrd. Euro Leasingneugeschäft in 2023 Leasingneugeschäft 2023 übertrifft Vorjahr um 12,3 % (2022: 2,3 Mrd. Euro) und erreicht unteres Ende der Prognose für 2023

Green Economy Objekte wachsen weiter stark

DB2 legt um 15,3 % auf 426,3 Mio. Euro zu (2022: 369,6 Mio. Euro)

DB2-Marge steigt auf 16,5 % (2022: 16,1 %) Baden-Baden, den 4. Januar 2024: Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, ist weiter auf zweistelligem Wachstumskurs. Mit 729,7 Mio. Euro lag das Leasingneugeschäft im vierten Quartal 2023 um 12,8 % über dem Vorjahresquartal (Q4 2022: 647,0 Mio. Euro). Im Gesamtjahr 2023 erzielte GRENKE bei einer Deckungsbeitrag 2 (DB2)-Marge von 16,5 % ein Neugeschäftsvolumen von 2,6 Mrd. Euro - ein Plus von 12,3 % gegenüber dem Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2023 war der Vorstand zuletzt von einem Leasingneugeschäft in der unteren Hälfte des Guidancekorridors von 2,6 bis 2,8 Mrd. EUR ausgegangen. Dr. Sebastian Hirsch, CEO von GRENKE: "Auch wenn wir unsere Prognose für das Neugeschäft nur knapp erreicht haben, ist das vergangene Jahr insgesamt dennoch ein großer Erfolg. Denn wichtiger noch als das reine Volumenwachstum ist unsere starke Profitabilität. Trotz des hohen Zinsniveaus konnten wir unsere DB2-Marge auf 16,5% steigern. Seit nunmehr neun Quartalen sind wir ununterbrochen auf Wachstumskurs, wobei das letzte Quartal 2023 mit 12,8% sogar über dem Wachstum für das Gesamtjahr lag. Diese Dynamik werden wir nutzen, um auch im neuen Jahr unsere Ambitionen für das Leasingneugeschäft von mindestens drei Milliarden Euro zu realisieren." Objektdiversifizierung vorangetrieben, Händlernetzwerk ausgebaut und Kundenbasis gewachsen Neben dem Kerngeschäft IT-Leasinggüter finanziert GRENKE immer mehr Green Economy Objekte wie zum Beispiel eBikes, Solaranlagen oder Wallboxen. Dieses Segment machte 2023 rund 8 % des Leasingneugeschäfts aus (2022: 6 %). Der Ausbau des Händlernetzwerks ist der zweite starke Wachstumstreiber bei GRENKE. Im Geschäftsjahr 2023 stieg die Anzahl der Handelspartner auf 36,2 Tsd. (2022: 33,4 Tsd.). Auch der Kundenstamm wuchs weiter auf knapp 670 Tsd. (2022: 665 Tsd.) Das Direktgeschäft hatte einen stabilen Anteil von 17,0 % am Leasingneugeschäft insgesamt (2022: 18,0 %). Wachstumskurs in allen Regionen erfolgreich fortgesetzt Westeuropa (ohne DACH) war mit 201,5 Mio. EUR (Q4 2022: 176,1 Mio. EUR) und einem Anteil von 27,6 % am Leasingneugeschäft die stärkste Region für GRENKE. Darin wiederum hatte Frankreich mit 21,4 % den größten Anteil. An zweiter Stelle stand die Region Südeuropa mit einem Wachstum von 17,4 % auf 173,0 Mio. Euro (Q4 2022: 147,3 Mio. Euro). An dritter Stelle lag DACH mit einem leichten Rückgang um 2,1 % im Vorjahresquartalsvergleich und einem Leasingneugeschäftsvolumen von 159,4 Mio. Euro (Q4 2022: 162,9 Mio. Euro). Die Region Nord-/Osteuropa verzeichnete mit +21,3 % ein Volumen von 150,9 Mio. Euro (Q4 2022: 124,4 Mio. Euro). Besonders positiv entwickelten sich hier Finnland, Schweden und Dänemark, hier konnte GRENKE das Neugeschäft im vierten Quartal um 40,6 %, 44,0 % beziehungsweise 26,4 % steigern. Innerhalb der Regionen wurde das stärkste Wachstum mit 23,8 % auf 44,9 Mio. Euro (Q4 2022: 36,3 Mio. Euro) in den übrigen Regionen erreicht. Dazu gehören die Zukunftsmärkte USA, Kanada und Australien. Hohes Nachfrageniveau im Leasing Leasing zur Finanzierung von Investitionen und zur Optimierung der Liquidität liegt weiter international im Trend. So registriert GRENKE weiterhin eine wachsende Nachfrage. Die Anzahl der Leasinganfragen lag im Gesamtjahr 2023 mit rund 577.000 deutlich über dem Vorjahr (2022: rund 530.000). Im vierten Quartal 2023 erhielt GRENKE rund 146.000 Leasinganfragen (Q4 2022: rund 135.000) und schloss 75.000 neue Leasingverträge ab (Q4 2022: 68.000). Damit lag die Umwandlungsquote mit 51,6 % auf Vorjahresniveau (Q4 2022: 50,6 %). Deckungsbeitrag im Leasingneugeschäft weiter stabil Der Deckungsbeitrag 2 erreichte im 4. Quartal 2023 117,2 Mio. EUR. Dies entspricht einem Zuwachs von 16,6 % im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q4 2022: 100,5 Mio. EUR). Damit wurde im 4. Quartal 2023 eine DB2-Marge von 16,1 % erzielt. Die deutliche Steigerung der DB2-Marge im Vergleich zum Vorjahr (Q4 2022: 15,5 %) resultiert insbesondere aus der erfolgreichen Weitergabe der gestiegenen Refinanzierungskosten. Die durchschnittliche Ticketgröße lag mit 9.676 EUR (Q4 2022: 9.443 EUR) auf Vorjahresniveau. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte GRENKE eine Steigerung des DB2 von 15,3 % auf 426,3 Mio. EUR (2022: 369,6 Mio. EUR). Die DB2-Marge lag im abgeschlossenen Geschäftsjahr mit 16,5 % (2022: 16,1 %) deutlich über dem Vorjahr. Hintergrund der verbesserten Marge sind in erster Linie die sich weiterhin stabilisierende Zinslandschaft und die daraus resultierenden Aufholeffekte bei der Weitergabe gestiegener Refinanzierungskosten. Factoring- und Kreditneugeschäft der GRENKE Bank Das Factoringgeschäft von GRENKE erreichte im 4. Quartal 2023 ein Neugeschäft mit einem angekauften Forderungsvolumen von 230,5 Mio. EUR (Q4 2022: 212,7 Mio. EUR). Das Kreditneugeschäft der GRENKE Bank, welches im Wesentlichen das Mikrokreditgeschäft beinhaltet, lag im vierten Quartal 2023 bei 11,6 Mio. Euro (Q4 2022: 10,1 Mio. Euro). Die GRENKE Bank bleibt unverändert eine wichtige Säule der Refinanzierung des Konzerns: Per 31. Dezember 2023 betrug das Einlagengeschäft 1.619 Mio. Euro, was einem Anstieg von 40,5 % entspricht (per 31.12.2022: 1.152 Mio. Euro). NEUGESCHÄFTSENTWICKLUNG IM ÜBERBLICK (IN MIO. EURO) Q4 2023 Q4 2022 ? in % 2023 2022 ? in % Neugeschäft Leasing 729,7 647,0 12,8 2.581,3 2.299,2 12,3 DACH 159,4 162,9 -2,1 625,3 571,4 9,4 Westeuropa ohne DACH 201,5 176,1 14,4 683,5 600,0 13,9 Südeuropa 173,0 147,3 17,4 595,7 571,1 4,3 Nord-/Osteuropa 150,9 124,4 21,3 524,7 427,2 22,8 Übrige Regionen 44,9 36,3 23,8 152,0 129,5 17,4 Neugeschäft Factoring 230,5 212,7 8,4 838,6 784,2 6,9 DACH 73,1 79,7 -8,2 295,6 297,0 -0,5 Nord-/Osteuropa 100,4 90,2 11,3 360,0 338,7 6,3 Südeuropa 57,0 42,8 33,2 183,0 148,5 23,2 GRENKE Bank Neugeschäft Kreditgeschäft 11,6 10,1 14,6 45,0 51,1 -11,8

Deckungsbeitrag 2 (DB2) des

Neugeschäfts Leasing 117,2 100,5 16,6 426,3 369,6 15,3 DACH 20,4 18,1 12,6 80,9 68,6 17,8 Westeuropa ohne DACH 33,1 29,7 11,4 117,4 103,6 13,4 Südeuropa 27,8 23,2 20,0 102,5 93,6 9,5 Nord-/Osteuropa 26,4 21,8 21,2 93,7 77,7 20,6 Übrige Regionen 9,5 7,7 22,8 31,9 26,1 22,1 DB2-Marge (in %) 16,1 15,5 60 bps 16,5 16,1 40 bps

Regionen Leasing:

DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz

Westeuropa ohne DACH: Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande

Südeuropa: Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien

Nord- | Osteuropa: Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Lettland, Norwegen, Schweden | Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn

Übrige Regionen: Australien, Brasilien, Chile, Kanada, Singapur*, Türkei*, USA, VAE

*Das Leasingneugeschäft wurde in 2023 eingestellt. Regionen Factoring:

DACH: Deutschland, Schweiz

Nord-| Osteuropa: Großbritannien, Irland, Polen, Ungarn

Südeuropa: Italien, Portugal In einem kurzen Interview gibt CEO Dr. Sebastian Hirsch ein Update zum Neugeschäft: https://youtu.be/AaifrMM37Ck



Der Geschäftsbericht 2023 wird am 7. März 2024 veröffentlicht.



WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON:

Investorenkontakt

Team Investor Relations

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 7221 5007-204

investor@grenke.de Pressekontakt

Stefan Wichmann

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 171 2020300

presse@grenke.de

ÜBER GRENKE



Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner fu¨r kleine und mittlere Unter-nehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing u¨ber bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der perso¨nliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegru¨ndet, ist die Gruppe heute mit rund 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeita¨quivalenten) in über 30 La¨ndern weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Bo¨rse gelistet (ISIN: DE000A161N30).



04.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com