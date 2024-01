Die Sharp Corporation wird an der CES 2024 teilnehmen, die eine der größten und einflussreichsten Tech-Veranstaltungen der Welt ist. Basierend auf dem Slogan "Toward the Future for a Better Life" wird Sharp eine Vielzahl von Weltklasse-Technologien auf dem globalen Markt durch die Einführung unserer innovativen, firmeneigenen Technologien auf breiter Basis fördern.

Höhepunkte

Intelligentes Leben

Technologien, die verschiedene Sorgen zuhause reduzieren und das Leben bereichern und komfortabler machen

Ein virtueller Dozent (Erklär-Bot), der auf der von Sharp entwickelten KI-Technologie CE-LLM*1 (Communication Edge-LLM) basiert, wird die Ausstellung durch natürliche, interaktive Gespräche vorstellen. Neben einem Hochgeschwindigkeits-Backofen, der dank einer patentierten Heiztechnologie und einer optimalen Steuerung der Wärmequelle deutlich kürzere Garzeiten ermöglicht, werden auf dieser Ausstellung auch Haartrockner und Staubsauger zu sehen sein, die eine geringe Geräuschentwicklung mit hoher Leistung kombinieren. Intelligente Industrie

Ideen für mehr Geschwindigkeit und Effizienz in der Industrie

Dieses Exponat verfügt über Kameratechnologie, die die XR-Technologie unterstützt, sowie über visuelle Darstellungen von Gesprächen und Ideen in Geschäftssituationen mit Hilfe von XR*2-Brillen und KI und über Informationsanzeigen zur Unterstützung von Alltagsszenarien, wie z. B. Vorschläge zur Garderobenkoordination. Außerdem werden ein KI-Geruchssensor, der durch die Anpassung von Display-Substrat-Technologien entwickelt wurde und die Wahrnehmung von Gerüchen durch die Nachahmung lebender Organismen ermöglicht, und ein IMS-Gerät (Ionenmobilitätsspektrometrie) zur Gasanalyse unter Verwendung eines atmosphärischen Elektronenfreisetzungselements zu sehen sein. Nachhaltigkeit

Technologien, die erneuerbare Energien der Zukunft erzeugen und Umweltprobleme durch Verbesserung der Energieeffizienz angehen

Reflektierende LCD-Beschilderung für den Außenbereich und elektronische ePoster-Farbdisplays mit geringem Stromverbrauch werden ausgestellt. Sharp wird auch das Innenraum-Photovoltaikgerät LC-LH vorstellen, das Innenraumlicht nutzt und eine hohe Stromerzeugungseffizienz bietet und IoT-Geräte mit Strom versorgen kann. Es wird auch eine TV-Fernbedienung mit LC-LH-Gerät vorgestellt.

Standort des Sharp Messestandes: 17229, Central Hall, Las Vegas Convention Center (Nevada, USA)

Ausstellungsdaten und -zeiten: 9. bis 12. Januar 2024 (Dienstag bis Freitag); Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr

Für weitere Informationen: Dates and Hours (ces.tech)

*1 Als Antwort auf Fragen von Nutzern sorgt es für eine reibungslose, natürliche Konversation und Interaktion, indem es sofort entscheidet, ob die Frage mit einer Edge-KI wie einem lokalen LLM oder einer Cloud-basierten KI wie Chat GPT bearbeitet werden soll. *2 Erweiterte Realität/Querschnittsrealität: Technologie zur Schaffung neuer Erfahrungen durch die Verschmelzung der realen und der virtuellen Welt.

