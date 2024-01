Der DAX-Konzern Bayer hat zuletzt einige Rückschläge hinnehmen müssen. Entsprechend groß ist der Druck auf den CEO Bill Anderson, das Unternehmen wieder nachhaltig in die Erfolgsspur zurückzuführen. Mehr Licht ins Dunkel könnte der bevorstehende Kapitalmarkttag im März bringen. Anderson erhält in jedem Fall Rückendeckung von seinem Aufsichtsratschef."Bill Anderson wird das tun, was für das Unternehmen richtig und wertschaffend ist", so Bayer-Aufsichtsratsvorsitzender Norbert Winkeljohann im Interview ...

