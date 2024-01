Nach einem zunächst positiven Start ins neue Jahr ist die Aktie von Airbus am Mittwoch unter Druck geraten. Befügelt hatten das Papier zunächst Gerüchte, dass das Auslieferungsziel für das vergangene Jahr übertroffen werden konnte. Am Mittwoch drückte jedoch eine mögliche Übernahme auf die Stimmung. Die Aktie von Airbus verlor auf Tradegate am Ende 2,5 Prozent auf 137,02 Euro.Der Flugzeugbauer Airbus will sich mit einem Milliardenbetrag die Cybersicherheits- und Datensparte des kriselnden französischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...