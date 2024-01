DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Inflation in Nordrhein-Westfalen (NRW) hat sich erstmals seit September wieder verstärkt. Im bevölkerungsreichsten Bundesland stieg die Inflationsrate im Dezember auf 3,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im November hatte die Inflationsrate 3,0 Prozent betragen.

Im Monatsvergleich gingen die Verbraucherpreise im Dezember um 0,1 Prozent zurück, wie es weiter in der Mitteilung hieß.

Ende des vergangenen Jahres war vor allem Fernwärme in NRW deutlich teurer als vor einem Jahr. Hier meldete das Landesamt für Dezember einen Preisanstieg um 40 Prozent. Heizöl war hingegen 13,6 Prozent günstiger. Verteuert haben sich auch Nahrungsmittel, die 4,8 Prozent teurer waren als vor einem Jahr./jkr/jha/