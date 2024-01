FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem verpatzten Jahresauftakt bleibt der deutsche Aktienmarkt angezählt. Die unverändert restriktive Haltung der US-Notenbank Fed könnte am Donnerstag eine Erholung der Kurse verhindern. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Dax deutete rund eine Stunde vor dem Xetra-Handel mit 16 542 Punkten auf einen kaum veränderten Start hin. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls wenig verändert indiziert.

Die Fed will die restriktive Haltung so lange beibehalten, bis die Inflation eindeutig und nachhaltig zurückgeht. Das ging aus dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll ihrer jüngsten Zinssitzung hervor. Die US-Börsen gaben daraufhin weiter nach, die großen Indizes Dow Jones Industrial und Nasdaq 100 schlossen nur knapp über ihren Tagestiefständen.

Indizien für den Spielraum für Zinssenkungen in der Eurozone könnten am Donnerstag die Verbraucherpreise aus Deutschland liefern. In den USA könnten Impulse am Tag vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht von Jobdaten des Dienstleisters ADP kommen.

Mit Blick auf einzelne Aktien dürften Evotec am Donnerstag unter Druck geraten. Der Vorstandsvorsitzende Werner Lanthaler tritt nach fast 15 Jahren aus persönlichen Gründen vor Ablauf seines Vertrags zurück. Auf Tradegate sackten Evotec vorbörslich um fast neun Prozent ab.

Daneben lasteten negative Kommentare von Analysten auf den Kursen von Sartorius, Wacker Chemie und Aixtron . Die vorbörslichen Verluste reichten bis zu drei Prozent./bek/jha/

