Dividenden machen langfristig betrachtet knapp 50 Prozent des Ertrags an der Börse aus. Dementsprechend ist es durchaus sinnvoll, auch dividendenstarke Papiere im Portfolio zu haben. In Deutschland zählen traditionell die Anteile von Allianz, BASF oder Munich Re zu den Lieblingen der Anleger, die 2024 wieder voll auf ihre Kosten kommen dürften.Denn Aktionärinnen und Aktionäre deutscher Konzerne dürfen nach Berechnungen der Dekabank in diesem Jahr mit einer Rekordsumme an Dividenden rechnen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...