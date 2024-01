© Foto: picture alliance / dpa | Xu Ruiping



Die Kupferpreise stehen vor einer beeindruckenden Rallye und könnten in den nächsten zwei Jahren um mehr als 75 Prozent hochschnellen, sagen Experten. Was erwartet wird.Vor allem die grüne Energiewende und ein möglicher Rückgang des US-Dollars in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 werden die Kupferpreise in die Höhe treiben, schreiben die Analysten von BMI, einer Forschungseinheit von Fitch Solutions. Die Märkte rechnen mit Zinssenkungen durch die US-Notenbank, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln, den US-Dollar schwächen und Kupfer für ausländische Käufer attraktiver machen würden. Ähnlich sehen das die Kollegen von Bank of America Securities. Sie heben hervor, dass die optimistische …