NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat A.P. Moller-Maersk von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 13750 auf 14400 dänische Kronen angehoben. Der tägliche Schiffsstransitverkehr durch den Suezkanal sei wegen des Nahost-Konflikts um rund 75 Prozent eingebrochen, weshalb sich die Frachtraten nach seiner Einschätzung vervier- bis verfünffacht hätten, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei die Marktkapitalisierung der Container-Reederei in den vergangenen Wochen um 8 Milliarden US-Dollar gestiegen, was mehr sei als der von ihm für 2024 erwartete Cashflow-Zuwachs./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2024 / 23:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2024 / 00:15 / GMT

DK0010244508