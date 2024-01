Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bereits ab dem frühen Morgen stehen in Deutschland Länderinflationszahlen zur Veröffentlichung an und so wird das Marktgeschehen heute wohl bis zur Publikation der vorläufigen deutschen Verbraucherpreise davon dominiert, so die Analysten der Helaba.Die endgültigen Service-PMIs in Deutschland, Frankreich und der Eurozone dagegen würden nach Erachten der Analysten kaum marktbewegenden Charakter haben. Die Vorgaben für die Inflationsentwicklung seien gemischt: Zum einen seien den Ölpreisen folgend die Benzin- und Dieselpreise im Dezember gesunken, zum anderen könnte sich die kräftige Mauterhöhung bereits auf die Transportkosten niedergeschlagen haben. Ein monatliches Minus beim Verbraucherpreisindex sei daher nicht wahrscheinlich, auch wenn der Preisdruck auf den Vorstufen in den letzten Monaten deutlich nachgelassen habe. Die Bekanntgabe der Inflation im Saarland scheine diese Erwartungen zu untermauern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...