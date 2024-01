© Foto: picture alliance / Kyodo | -



Händler, die auf bis zu sieben Zinssenkungen der US-Notenbank in 2024 gehofft hatten, wurden durch die Veröffentlichung des jüngsten Fed-Protokolls enttäuscht. Der Markt reagierte mit Abschlägen.Bei ihrer jüngsten Zinsentscheidung im Dezember haben die US-Währungshüter angedeutet, dass sie in 2024 mit Zinssenkungen rechnen. Gleichzeitig wiesen sie jedoch auch darauf hin, dass eine Entwicklung der US-Wirtschaft möglich sei, die weitere Zinserhöhungen angemessen machen würde. Das geht aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll der Sitzung hervor. Insgesamt zeigten sich die Fed-Mitglieder dabei vorsichtiger als der Markt erwartet hatte, auch wenn fast alle Spitzenbeamten in ihren …