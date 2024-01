© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Nachdem viele Investoren die Rallye zum Ende des vergangenen Jahres verpasst haben, warten jetzt viele Milliarden darauf, in den Aktienmarkt zu fließen, sagt Goldman. Das könnte eine Rallye einläuten.Im vergangenen Jahr hielten die Anleger ihre Barmittel größtenteils an der Seitenlinie, obwohl der Markt um mehr als 20 Prozent anstieg. Daher könnten Aktien Anfang 2024 einen Aufschwung erfahren, wenn diese Anleger ihr aufgespartes Kapital in Aktien investieren, so Goldman Sachs. Die Gewinne könnten jedoch nur von kurzer Dauer sein, so die Firma. Globale Aktien verzeichneten im vergangenen Jahr Zuflüsse in Höhe von 172 Milliarden US-Dollar, was den niedrigsten Wert seit 2019 darstellt, erklärt …