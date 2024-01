Bonn (ots) -Herzlich laden wir Sie zur Online-Pressekonferenz zum neuen CARE-Bericht "Breaking the Silence" ein. Der Bericht umfasst die zehn humanitären Krisen, die im vergangenen Jahr weltweit am wenigsten mediale Aufmerksamkeit bekamen und wird im Rahmen der Pressekonferenz auf Englisch vorgestellt. Über eine Anmeldung via Mail unter henrich@care.de freuen wir uns sehr.Online-Mediengespräch: Zehn humanitäre Krisen, die 2023 keine Schlagzeilen machtenDatum: 11.01.2024, 10:00 UhrOrt: Online (Zoom) https://us02web.zoom.us/j/89803173882Im Gespräch mit:- Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin CARE Österreich- Deepmala Mahla, CARE-Direktorin Humanitäre HilfeMit der jährlichen Medienanalyse "Breaking the Silence" (vormals "Suffering in Silence") wirft die internationale Hilfsorganisation CARE bereits zum achten Mal einen Blick auf die Krisen im vergangenen Jahr, die mindestens eine Million Menschen betroffen haben, über die aber am wenigsten berichtet wurde. Erneut zeigt sich: Geht es um mediale Aufmerksamkeit, ist der afrikanische Kontinent ein blinder Fleck. Denn auf unserer Liste der Krisen, die am wenigsten internationale Berichterstattung erhielten, stehen zum zweiten Mal in Folge ausschließlich Krisen in Afrika. Für die Analyse wurden insgesamt fünf Millionen Online-Artikel geprüft.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Corinna HenrichTelefon: +49 (0) 228 975 63 - 46Mobil: +49 (0) 1511 11 48 475E-Mail: henrich@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6745/5684842