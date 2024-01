Innsbruck (ots) -Studierende vergeben Bestnoten für Masterprogramme der Unternehmerischen Hochschule® | 40 von 40 Bewertungen im SpitzenbereichDas kürzlich erschienene Masterranking des internationalen Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) liefert erneut ausgezeichnete Ergebnisse für die Unternehmerische Hochschule®. So verzeichnet das MCI bei der Studierendenbefragung 40 Bewertungen (von 40) im Spitzenbereich und liegt 18-mal über dem Mittelwert im Vergleich mit allen teilnehmenden Hochschulen.Zur Beurteilung standen in diesem Jahr Studiengänge mit wirtschaftlicher Ausrichtung. Am MCI haben folgende Masterprogramme an dem Ranking teilgenommen und Bestnoten erhalten:- International Business & Management (4,3 / 5,0)- International Business & Law (4,1 / 5,0)- Entrepreneurship & Tourismus (4,3 / 5,0)- Wirtschaftsingenieurwesen (4,4 / 5,0)Die Gesamtnoten, dargestellt auf einer 5-Sterne-Skala, setzen sich aus mehreren Bewertungen verschiedener Kategorien und Einzelindikatoren zusammen. Dabei beurteilten die Studierenden neben der allgemeinen Studiensituation Faktoren wie digitale Lehrelemente, Forschungsorientierung und die Unterstützung bei Auslandsaufenthalten. Besonders hohe Bewertungen erhält das MCI für die starke Praxisorientierung in der Lehre, die reibungslose Studienorganisation und die enge Betreuung durch Lehrende.Brigitte Auer, Qualitätsmanagerin am MCI, freut sich über die ausgezeichneten Ergebnisse: "Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Studiengänge, Prozesse und Kompetenzen weiterzuentwickeln. Das Feedback aus Rankings und Studierendenbefragungen unterstützt uns dabei maßgeblich. Wir freuen uns, dass unsere Qualitätsbemühungen auch im diesjährigen CHE Masterranking bestätigt wurden."Mehr Informationen mci.eduPressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5684839