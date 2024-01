Am Dienstag startete die Commerzbank überaus positiv in das neue Jahr. Gestern gab es Anschlussgewinne und die Aktie strebt auch heute nach oben. Doch was bringt das neue Jahr für Aktionäre? Das wird von mehreren Faktoren abhängen.Für die Volkswirtschaft Deutschland lief es 2023 nicht gut, das Wirtschaftswachstum dürfte im letzten Jahr zurückgegangen sein. Auch 2024 fallen die Prognosen der meisten Experten zunehmend geringer aus. Die Volkswirte der Commerzbank selbst erwarten eine Schrumpfung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...