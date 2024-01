SolaX Power, eine bahnbrechende Kraft im Bereich Solar- und Speicherlösungen, führt erfolgreich seinen Börsengang (IPO) durch

SHANGHAI, 4. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Am 3. Januar 2024 gab SolaX Power, ein Vorreiter im Bereich Solar- und Speicherlösungen, den erfolgreichen Abschluss seines Börsengangs und die anschließende Notierung an der Shanghaier Börse STAR Market unter dem Aktiencode 688717 bekannt. Diese bemerkenswerte Leistung markiert einen entscheidenden Meilenstein in der jahrzehntelangen Entwicklung des Unternehmens.

SolaX Power wurde 2012 gegründet und widmet sich der Verwirklichung einer sauberen und nachhaltigen Zukunft durch Solarenergie. Als weltweit führender Anbieter von Solar- und Speicherlösungen und einer der ersten Hersteller von Hybrid-Wechselrichtern in Asien hat sich SolaX Power zu einem multinationalen Unternehmen entwickelt, das weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter beschäftigt. Mit seinem Hauptsitz in Hangzhou, China, und weiteren strategisch günstig gelegenen Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien, Australien, Japan und den USA bietet SolaX Power seine Dienstleistungen Kunden in mehr als 80 Ländern an.

Als Hightech-Unternehmen verfügt SolaX Power über hervorragende Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und vereint F&E, Produktion, Vertrieb und Service nahtlos miteinander. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen die Genehmigung für über 100 internationale Patente erhalten, darunter mehr als 30 Erfindungspatente. Derzeit verfügen die Produkte von SolaX Power über mehr als 500 internationale Zertifizierungen für den Mainstream-Markt. Bemerkenswert ist, dass SolaX Power als erster chinesischer Hersteller das japanische S-Mark-Zertifikat für sein Energiespeichersystem für Privathaushalte erhalten hat. 2023 erhielt das Unternehmen weltweit 20 EUPD-Auszeichnungen, darunter Auszeichnungen wie Top Brand PV Inverter und Top Brand PV Storage, die von EUPD Research verliehen wurden.

Das umfangreiche Produktportfolio von SolaX Power umfasst Photovoltaik-Wechselrichter (PV), Energiespeicherlösungen, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge (EV) und fortschrittliche intelligente Energiemanagementsysteme. Die Energiespeicherlösungen des Unternehmens wurden bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem "Red Dot Design Award 2021" und der Auszeichnung "All Quality Matters" des TÜVs Rheinland für den X-ESS G4. Die PV-Wechselrichter von SolaX Power sind auf private, gewerbliche, industrielle und versorgungstechnische Anwendungen zugeschnitten. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Effizienz, Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und intelligente Steuerung aus und positionieren das Unternehmen an der Spitze der technologischen Innovation.

Mit seinem unermüdlichen Engagement für Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenzufriedenheit hat sich SolaX Power strategisch positioniert, um die wachsende Nachfrage nach sauberen Energielösungen zu befriedigen. Der Börsengang (IPO) ist eine wichtige strategische Initiative mit dem Ziel, Partnerschaften zu stärken, die Marktpräsenz zu erweitern und einen wesentlichen Beitrag zum globalen Übergang in eine grünere Zukunft zu leisten.