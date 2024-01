Der ID 2, VWs erstes E-Auto für unter 25.000 Euro, sollte laut dem Autobauer 2025 auf den Markt kommen. Dieser Plan scheint nicht aufzugehen. Die Konkurrenz schläft derweil nicht. Volkswagen hatte im Zuge eines Events mit dem Titel For the People eine seriennahe Studie des ID 2 All vorgestellt, der nach aktuellen Plänen im Herbst 2025 offiziell enthüllt werden soll. Wie das Magazin Auto Motor und Sport nun unter Berufung auf Unternehmenskreise erfahren ...

