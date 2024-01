Proteinshakes sind nur etwas für jene, die schwere Gewichte stemmen? Nicht mehr. Die Abnehmtrend beschert der Industrie ein kräftiges Wachstum. Der Top-Tipp der Woche strotzt nur so vor Kraft.In den perfekten Proteinshake gehören laut Arnold Schwarzenegger nur ein paar Zutaten: Kirschsaft, eine Banane und natürlich Eiweißpulver. "Und damit es direkt ins Blut geht: Schnaps - aus Österreich, aber nicht zu viel", so Arnie, bevor er dann doch die halbe Flasche in den Mixer schüttet. Ein paar Sekunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...