Nach dem schwachen Jahresauftakt kann die Siemens-Aktie am heutigen Donnerstag wieder zulegen. Eine positive Studie von Bernstein Research sorgt dabei für Rückenwind. Das zu Wochenbeginn erreichte Rekordhoch bei 171,06 Euro bleibt damit in Schlagdistanz und könnte laut Bernstein nur eine Durchgangsstation sein.Das Wachstum in der europäischen Investitionsgüterbranche dürfte zwar nicht durch die Decke gehen, so Analyst Nicholas Green. Es dürfte sich aber auf einem moderateren Niveau fortsetzen. Er ...

