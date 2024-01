FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.01.2024 - 11.00 am



- BERENBERG STARTS VOLEX WITH 'BUY' - PRICE TARGET 400 PENCE - JEFFERIES CUTS CAPRICORN ENERGY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 160 (225) PENCE - JEFFERIES CUTS DIVERSIFIED ENERGY PRICE TARGET TO 1200 (1607) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ENQUEST ENERGY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 14 (20) PENCE - JEFFERIES CUTS GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 85 (95) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 175 (200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS JADESTONE ENERGY PRICE TARGET TO 55 (60) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 670 (800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PHAROS ENERGY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 24 (30) PENCE - JEFFERIES CUTS SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 280 (330) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TULLOW OIL PLC TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 27 (35) PENCE - JEFFERIES RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 360 (340) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 888 (720) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS BP PRICE TARGET TO 600 (625) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SHELL PRICE TARGET TO 3000 (3100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RELX PRICE TARGET TO 3640 (3010) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob