Die Aktie von Sartorius gehört am heutigen Donnerstag zu den Verlierern im DAX. Das Papier verliert am späten Vormittag 0,3 Prozent auf 330,20 Euro. Belastet hat dabei eine Abstufung durch die Deutsche Bank von "Buy" auf "Hold". Doch es gibt auch optimistischere Stimmen. Die US-Bank JPMorgan beispielsweise hat der Aktie sogar in dieser Woche den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen.Deutsche-Bank-Research-Analyst Falko Friedrichs begründete die Abstufung der Aktien mit einer hohen Bewertung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...