Handel mit Kali-Metals-Aktien startet am Montag

Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) hat mitgeteilt, dass Kali Metals Limited inzwischen in die offizielle Liste der an der Australischen Börse gelisteten Unternehmen aufgenommen wurde. Der Startschuss für den Handel mit den neuen Kali-Metals-Aktien an der ASX in Sydney wird am Montag, den 8. Januar 2024, um 12.00 Uhr Ortszeit erfolgen.

Durch die starke Überzeichnung des öffentlichen Angebots ist Kali Metals nun gut finanziert und kann die Exploration seiner Lithiumprojekte wie geplant vorantreiben.

