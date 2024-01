BERLIN (dpa-AFX) - Die Darts-Weltmeisterschaft hat am Mittwochabend viele TV-Zuschauer gepackt. Sport1 lockte mit dem Finale zwischen 20.45 Uhr bis 23.55 Uhr im Schnitt 1,91 Millionen (8,9 Prozent) an. Wie eine Sendersprecherin berichtete, saßen in der Spitze sogar 2,86 Millionen vor den Fernsehgeräten und verfolgten die Übertragung. In der für Werbevermarktung wichtigen Zielgruppe im Alter zwischen 14 und 49 Jahren war die Einschaltquote mit 19,3 Prozent hervorragend (940 000 Zuschauerinnen und Zuschauer). Am Ende besiegte der 28 Jahre alte Luke Humphries seinen 16 Jahre alten Rivalen Luke Littler.

Publikumsstärkste Primetime-Sendung im Gesamtpublikum war der ZDF-"Schwarzwaldkrimi", der sich mit seinem zweiten Teil sehr gut behauptete. 4,51 Millionen (16,8 Prozent) wollten ab 20.15 Uhr die Fortsetzung des Falls "Schneekind" mit Jessica Schwarz und Max von Thun sehen. Günther Jauch lockte mit dem Quiz "Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche" 3,82 Millionen (17,4 Prozent) zu RTL.

Im Ersten lief das Serien-Special "Hubert ohne Staller - Dem Himmel ganz nah". Der Ableger der Vorabend-Krimiserie mit Christian Tramitz brachte in Spielfilmlänge 3,70 Millionen (13,8 Prozent) zum Einschalten. Bei ProSieben war die Comicverfilmung "Justice League" zu sehen, 1,05 Millionen (4,1 Prozent) schauten am Bildschirm zu.

Vox strahlte die Krimiserie "CSI: Vegas" aus, damit verbrachten 770 000 Leute (2,9 Prozent) den Abend. Die Sat.1-Kochshow "Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis" verfolgten 720 000 Fans (2,8 Prozent) und die RTLzwei-Dokusoap "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" 700 000 Menschen (2,7 Prozent).

Kabel eins hatte die US-Komödie "Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen" zu bieten, damit verbrachten 660 000 Menschen (2,7 Prozent) den Abend. ZDFneo zeigte die Krimikomödie "Fantômas" - 490 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,8 Prozent) schalteten ein./bok/DP/nas