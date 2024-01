DJ MARKT USA/Etwas fester - Blicke auf US-Arbeitsmarkt gerichtet

Ein leichtes Plus deutet sich zur Eröffnung der Wall Street am Donnerstag an. Entscheidende Impulse dürften aber von den anstehenden US-Konjunkturdaten ausgehen. Und hier sind die Blicke vor allem auf den Arbeitsmarkt gerichtet. Mit den ADP-Daten für Dezember und den wöchentlichen Erstanträgen stehen zwei Indikatoren für den offiziellen Arbeitsmarkt am Freitag auf der Agenda. Die Zahl der offenen Stellen (JOLTS) im November war am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit 32 Monaten gefallen. Die Zinserhöhungen der US-Notenbank im vergangenen Jahr hätten die erhoffte Abkühlung des Arbeitsmarkts erreicht, heißt es. Der Future auf den S&P-500 verbessert sich aktuell um 0,2 Prozent.

Daneben sorgt das am Vortag veröffentlichte Dezember-Protokoll der US-Notenbank für etwas Verunsicherung. Hier gab es keine Antwort auf die Frage, wann die Fed mit Zinssenkungen beginnen wird. Zwar erwarten fast alle Notenbankvertreter, dass die Zinsen in diesem Jahr gesenkt werden. Eine Erhöhung wollten sie aber auch nicht gänzlich ausschließen. In der Folge ist die an den Märkten eingepreiste Zinssenkungswahrscheinlichkeit weiter gefallen. Laut der Deutschen Bank wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März nur noch bei 76 Prozent gesehen nach 87 Prozent vor der Veröffentlichung.

Bei den Einzelwerten gewinnen CVS Health vorbörslich 0,5 Prozent. Der US-Apotheken- und Gesundheitskonzern wird das Abbvie-Blockbustermedikament Humira ab April von einigen seiner Medikamentenlisten für die bevorzugte Erstattung streichen und stattdessen durch kostengünstigere Biosimilars ersetzen, die seit dem vergangenen Jahr in den USA verfügbar sind. Für die Aktien von Abbvie geht es dagegen um 1,4 Prozent nach unten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2024 05:42 ET (10:42 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.