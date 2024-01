Mainz (ots) -Was bringt 2024 für die Kultur? Wie sehen Visionen, Hoffnungen und Sorgen von Künstlerinnen und Künstlern aus? Im 3sat-Magazin "Kulturzeit" blicken Kulturschaffende aus den 3sat-Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz auf das neue Jahr. In der fünfteiligen "Kulturzeit"-Reihe "Ausblicke - Künstler*innen über ihr 2024" von Montag, 8. bis Freitag, 12. Januar 2024, 19.20 Uhr, in 3sat beschreiben Schauspielerin Stefanie Reinsperger, Kabarettist, Schauspieler und Regisseur Josef Hader, Violinistin Lisa Batiashvili, Autor Lukas Bärfuss, Schauspieler Thomas Schubert und Oliver Masucci, Rapper Ben Salomo, Satirikerin Sarah Bosetti, Tänzer Friedemann Vogel sowie Dichterin Safiye Can ihre persönlichen Perspektiven für das kommende Jahr. Es moderiert Vivian Perkovic.Stefanie Reinsperger findet, es gibt so viele Verletzungen, Unwissenheit und gefährliches Halbwissen zu gewissen Themen und kritisiert: "wie schnell Menschen dann auch mit Informationen oder Zitaten oder Nachrichtenfitzelstückchen um sich werfen. Ich sage: Lasst uns bedächtig und in Ruhe und lieber noch dreimal was recherchieren und hinterfragen und lesen. Auch wenn das sehr, sehr anstrengend ist, alle Meinungen dazu einholen und nicht nur eine, und uns zusammensetzen. [...] Ich glaube, auf lange Sicht ist das der einzige Weg, dass wir aus dem allem, was gerade auf uns hier einprasselt, herauskommen."Für ihre Rolle als "Tatort"-Kommissarin wünscht sie sich: "Die darf ruhig noch mutiger und noch lauter werden."Schauspieler Oliver Masucci hofft, dass die Welt sich beruhigt. "Aber sie wird es nicht tun, weil immer Wahnsinn auf der Welt herrscht." Das Schöne an seinem Beruf sei, dass er Menschen und Herzen öffnen könne. Wenn er in "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" oder "Er ist wieder da" mitspiele, habe er diese Filme bewusst ausgewählt. "Und das ist eigentlich meine Kunst, über die Projekte, die ich mache, den Leuten was mitzugeben, was auch immer sie damit wollen, was auch immer sie damit anfangen können."Kabarettist, Schauspieler und Regisseur Josef Hader sehnt sich nach "mehr Diskussion, mehr miteinander reden und nicht aneinander vorbei, weniger Glaubenssätze, weniger Selbstvergewisserung, mehr Zuhören können, mehr Kompromissfähigkeit." Für ihn ist Einsamkeit generationenübergreifend, "dass alle Leute irgendwie weniger miteinander zu tun haben oder nunmehr mit Menschen zu tun haben, mit denen sie übereinstimmen oder mit denen sie gern zu tun haben. Ich glaube, dass diese Beschäftigung, dieses Ausgesetztsein Menschen gegenüber, die wir nicht im ersten Augenblick super finden, dass das ganz wichtig ist."In "Kulturzeit" lassen Künstlerinnen und Künstler Vergangenes Revue passieren und geben Ausblick auf das, was sie sich erhoffen. Ab Montag, 8. Januar 2024, 19.20 Uhr in "Kulturzeit" und drei der fünf Folgen bereits ab Freitag, 5. Januar 2024, unter kulturzeit.de (http://www.3sat.de/kultur/kulturzeit).KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 0152 - 34601010.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeit) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"Kulturzeit (https://www.3sat.de/kultur/kulturzeit)" in der 3sat-MediathekMehr Informationen zum 3sat-Programm im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de)3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5684986