ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 770 Euro belassen. Für die europäische Halbleiterindustrie nehme er mit Blick auf 2024 eine selektivere Haltung ein, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Schwerpunkt-Themen in diesem Jahr dürften sein: Die Erholung des Speicherchip-Marktes, neue Technologien wie GAA-Transistoren sowie das China-Geschäft. Die ASML-Aktie ist sein "Top Pick" im Sektor./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2024 / 04:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2024 / 04:24 / GMT





ISIN: NL0010273215