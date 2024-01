Bye, bye Funklöcher?

Werbung







Wer kennt sie nicht? Funklöcher, Gebiete in denen kein Netz ist und das Smartphone plötzlich ziemlich nutzlos ist. Vermutlich jeder von Ihnen kennt einen Ort an dem es immer wieder zu Verbindungsproblemen kommt. Das könnte sich jedoch in Zukunft ändern.



Leben wir bald in einer Welt ohne Funklöcher? Dafür wurde nun zumindest schon mal der Grundstein gelegt. Konkret installierte Elon Musks Weltraumtransport Firma SpaceX einen neuen Telekommunikationssatelliten in der erdnahen Umlaufbahn. Dieser Satellit ist in der Lage, sich sogar mit Mobilfunkgeräten verbinden zu können. Diese Technologie hat das Potenzial, Funklöcher zu schließen und flächendeckend für ein stabiles Mobilfunknetz zu sorgen. Allerdings kann sie zumindest aktuell noch nicht mit der Qualität von terrestrischen Mobilfunknetzen mithalten. Zusätzlich wird das Netz in 2024 noch ausschließlich auf das Senden von Textnachrichten beschränkt sein, im kommenden Jahr sollen dann aber auch Sprach- und Datendienste unterstützt werden.



Wenn Sie nun jedoch hoffen, ab jetzt in Deutschland immer und überall Nachrichten senden zu können, müssen wir Sie enttäuschen. Zunächst ist diese Technologie lediglich für ausgewählte Kunden der T-Mobile in den USA reserviert.











Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC