Köln (ots) -2023 war für VOX ein absolutes Erfolgsjahr: mit Platz 2 der Privatsender in der Zielgruppe 14-59 (6,2 Prozent Marktanteil) und einem geteilten zweiten Platz bei den Gesamtzuschauenden (4,7 Prozent Marktanteil) konnte der Kölner Sender gleich zwei Alltime-Rekorde feiern und den erstmals erreichten 3. Platz bei den 14- bis 49-Jährigen aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen (6,7 Prozent Marktanteil). 2024 will VOX diesen Erfolgskurs fortsetzen und hat sich dafür mit den bereits bekannten Verantwortlichen neu aufgestellt. Kirsten Petersen, bisher Unterhaltungschefin von VOX, trägt ab sofort als Programmgeschäftsführerin die Gesamtverantwortung für den TV-Sender. Dabei wird sie auch weiterhin eng mit ihrem bereits etablierten und erfolgreichen Team, bestehend aus Marcel Amruschkewitz und Iris Preiß, zusammenarbeiten, die im Rahmen der Neustrukturierung ebenfalls neue Aufgaben übernehmen und an Petersen berichten.Marcel Amruschkewitz, der bereits seit 2006 auf verschiedenen Positionen bei VOX tätig ist, wird in diesem Zuge zum Programmchef und trägt damit die alleinige Verantwortung für alle non-fiktionalen Inhalte des Senders. In seiner bisherigen Funktion als Chefredakteur und Unterhaltungschef, die er seit 2019 innehatte, verantwortete u.a. VOX Erfolgs-Formate wie "Die Beet-Brüder", "Guidos Deko Queen" oder die preisgekrönte Doku-Reihe "Zum Schwarzwälder Hirsch - Eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer". Iris Preiß wird im Rahmen der Neuaufstellung ab sofort Strategie- und Planungschefin bei VOX und verantwortet weiterhin die fiktionalen Lizenzformate des Senders. Preiß ist bereits seit 1994 bei VOX und war dort seit 2021 als Senior Vice President Program Strategy & Programming tätig.