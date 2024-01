Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Donnerstag trotzt voraussichtlich wieder anziehender Inflation im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr war der Index ähnlich wie schon zu Handelsstart 0,3 Prozentpunkte im Plus bei rund 16.585 Punkten.



Die in Deutschland vermutlich wieder etwas anziehende Inflation ließ Anleger dabei kalt, Papiere des des besonders zinssensiblen Immobilienkonzerns Vonovia gehörten am Mittag sogar zu den Top-5-Kursgewinnern, hinter Bayer, Siemens Energy, Rheinmetall und Airbus. Das Statistische Bundesamt will zwar erst um 14 Uhr seine Inflationsschätzung für den Monat Dezember veröffentlichen, erste Zahlen aus den Bundesländern zeigen aber, dass die Teuerung sicher wieder angezogen hat. Größter Kursverlierer im Dax war am Mittag Adidas mit einem Abschlag von rund vier Prozent - hier machten schwache Daten eines Konkurrenten für Sorgen bei den Anlegern. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0953 US-Dollar (+0,30 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9130 Euro zu haben.