Die Aktie von Volkswagen gehört am heutigen Donnerstag zu den sechs stärksten Werten im DAX. Knapp ein Prozent geht es gegen Mittag nach oben auf 111,92 Euro. Wieder bessere Zahlen vom US-Markt unterstützen. Aus charttechnischer Sicht hängt die Aktie derzeit aber an einem wichtigen Widerstand fest.Am US-Automarkt zeigen die Verkaufszahlen nach mehreren schweren Jahren wieder nach oben. Die deutschen Hersteller können in der aktuellen Situation mehrheitlich wieder punkten und wollen auf dem zweitwichtigsten ...

