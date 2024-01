Die Antikorruptionskampagne in China erreichte 2023 einen neuen Höhepunkt: Noch nie wurden gegen so viele Beamte ermittelt. "Niemand ist sicher", sagt ein hochrangiger Beobachter. Die spektakulärsten Fälle in China: Zwei Minister verschwinden spurlos Es waren die beiden spektakulärsten Fälle des letzten Jahres: Zwei Minister verschwanden aus der Öffentlichkeit. Der Außenminister Qin Gang nach nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...