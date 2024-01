Wie die anderen Big-Tech-Aktien ist auch Amazon nicht gut ins neue Jahr gestartet. Seit Jahresbeginn hat das E-Commerce-Papier rund zwei Prozent verloren. Gewinnmitnahmen nach der 2023er-Rally dürften hier der ausschlaggebende Grund sein - allerdings bahnt sich am Horizont ein weiteres Problem an.Denn in der Nacht zum Donnerstag berichtete Bloomberg, dass TikTok sein E-Commerce-Geschäft in den USA im neuen Jahr um das Zehnfache auf bis zu 17,5 Milliarden Dollar ausbauen will. Dieses Ziel sei in ...

