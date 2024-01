EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Kooperation

Gerresheimer und Aptar Digital Health kooperieren zur Entwicklung einer integrierten Lösung für Krebstherapie Subkutane Verabreichung von Krebsmedikamenten mit digitaler Therapieunterstützung

Integration der Gx SensAir Medikamentenpumpe mit der Digital Health Plattform von Aptar

Ziel: Lösung zur Verbesserung der Patientenerfahrung und Lebensqualität von Krebspatienten Düsseldorf, 4. Januar 2024. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, und Aptar Digital Health, der globale Experte für Software as a Medical Device (SaMD), digitale Patientenunterstützungsprogramme (PSPs) undDisease-Management-Lösungen, werden zusammenarbeiten, um eine integrierte Lösung für das Management von Krebstherapien zu entwickeln. Im Rahmen der Kooperation wird die körpergetragene Gx SensAir Medikamentenpumpe mit der Software-as-a-medical-Device-Plattform von Aptar Digital Health vernetzt, um die Patientenerfahrung und den Therapieerfolg von Krebspatienten zu verbessern. Mit Gx SensAir können großmolekulare Biopharmazeutika subkutan verabreicht werden. Die integrierte Lösung soll die Einführung von Patienten in neue Therapien erleichtert, sie begleiten und ihnen helfen, Nebenwirkungen besser zu managen. Gleichzeitig können Patienten einfacher fernüberwacht werden. Das verbessert die Therpietreue und das Behandlungsergebnis. "Die Bündelung unserer Kräfte eröffnet neue, spannende Möglichkeiten, um die jeweilige Arzneimitteltherapie zu optimieren und die Lebensqualität von Krebspatienten zu verbessern", sagt Daniel Diezi, Vice President Digitalization & New Business Models bei Gerresheimer. "Mit der Zusammenarbeit im Bereich Onkologie legen wir den Grundstein dafür, dass die Kooperation zwischen Aptar Digital Health und Gerresheimer zukünftig auch auf andere Therapiebereiche ausgeweitet werden kann." "Wir freuen uns, mit Gerresheimer, einem globalen Partner für Drug Delivery Devices zusammenzuarbeiten", sagt Sai Shankar, Präsident von Aptar Digital Health. "Wir glauben, dass diese Zusammenarbeit, in der wir unsere gemeinsame und jeweils firmeneigene Expertise in der Geräte- und Softwareentwicklung bündeln, das Potenzial hat, innovative Lösungen für Patienten, Gesundheitsdienstleister und die Gesundheitsbranche anzubieten." Verbesserung der Patientenerfahrung Beide Unternehmen sind davon überzeugt, dass die Patientenerfahrung mit innovativen Geräten für die subkutane Injektion und digitalen Plattformen verbessert werden kann. Für Pharmaunternehmen eröffnet diese Zusammenarbeit die Möglichkeit, eine patientenorientierte Lösung anzubieten und Herausforderungen wie Behandlungsunterbrechungen oder -abbrüche aufgrund von Verabreichungsproblemen oder Nebenwirkungen zu bewältigen. Gleichzeitig wird damit auch der Wechsel von einer intravenösen zu einer subkutanen Verabreichung von Krebsmedikamenten unterstützt. Unterstützung und Begleitung von Immuntherapien Die integrierte Lösung wird zunächst für zielgerichtete Immunkrebstherapien wie PD-1/PDL-1 und CTLA-4 entwickelt, kann aber perspektivisch auf alle subkutan verabreichten Therapien ausgeweitet werden. Über Aptar Digital Health Der Geschäftsbereich Digital Health von Aptar Pharma gehört zur AptarGroup, Inc., einem weltweit führenden Anbieter von Technologien zur Dosierung, Abgabe und zum Schutz von Medikamenten und Konsumgütern. Aptar Digital Health entwickelt End-to-End-Lösungen zur Verbesserung der täglichen Patientenerfahrung und nutzt dabei ein ganzheitliches Ökosystem digitaler Interventionen. Das Angebot von Aptar Digital Health wird durch ein branchenführendes Produkt- und Lösungsportfolio ergänzt, das mobile und Web-Apps, vernetzte Drug Delivery Systeme, Onboarding, Schulungen und hochentwickelte Datenanalysedienste kombiniert. Damit werden Patienten aktiv unterstützt und eine positive Behandlungerfahrung ermöglicht. Aptar hat seinen Hauptsitz in Crystal Lake, Illinois, und beschäftigt 13.500 engagierte Mitarbeiter in 20 Ländern.

Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech-und Kosmetikbranche. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio von Containment Solutions für Medikamente, Drug Delivery Systemen und Medizinprodukten sowie Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Mit 36 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Mit über 11.000 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

