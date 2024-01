Gütersloh (ots) -am Donnerstag, 25. Januar 2024,im Parkhotel Gütersloh (Salon 3/4), Kirchstraße 27, 33330 GüterslohBeginn: 11:00 UhrIn der Jahrespressekonferenz werden insbesondere fokussiert die folgenden Punkte:- Relevante Leistungskennzahlen der Gruppe- Relevante Unternehmensmerkmale der Einzelgesellschaften- Wachstumsziele und -chancen der Brot- und BackwarengruppeFür eine persönliche Teilnahme ist eine Akkreditierung bis zum 19. Januar 2024 per E-Mail an ulrike.detmers@mestemacher.de erforderlich.Im Anschluss an die Pressekonferenz lädt Mestemacher zum Mittagessen in das Restaurant des Parkhotels Gütersloh ein.Anfragen Pressemappe per E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.deÜber die Mestemacher-GruppeDie Mestemacher-Gruppe mit Hauptsitz in Gütersloh ist Spezialist und Weltmarktführer für die Herstellung und den Vertrieb gesundheits- und klimabewusster Brote und Backwarenspezialitäten in über 80 Länder der Welt.Das Produktportfolio besteht aus klassischen Roggenvollkornbroten, Ölsaaten- und High Protein Broten und Toastbrötchen, Westfälischer Pumpernickel und internationalen Brotspezialitäten. Alle Produktgruppen sind ungeöffnet lange genussfrisch.Mestemacher ist Bio-Pionier und unterstützt seit 1985 die Existenz und das betriebliche Wachstum von Öko-Landwirt*innen. Als einer der ersten Hersteller von verpacktem Vollkornbrot tragen unsere Produkte das Bio-Siegel.Die Mestemacher-Gruppe produziert und vertreibt über die Tochtergesellschaft Aerzener Brot und Kuchen GmbH in Aerzen ebenfalls verpackte Vollkornbrote mit Bio und Konventionellen Zutaten sowie tiefgekühlte Kuchenschnitten und Knäckebrot mit Bio und Konventionellen Zutaten.Pressekontakt:Prof. Dr. Ulrike DetmersGeschäftsführende GesellschafterinVorsitzende und Sprecherin der GeschäftsführungMestemacher Management GmbHGeschäftsführung Marketing, CSR, PR,Nachhaltigkeit und UmweltTel.: 05241 8709-68ulrike.detmers@mestemacher.dewww.mestemacher.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51886/5685134