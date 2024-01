LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Technologieberatung und digitale Lösungen, gab die Integration seiner Tochtergesellschaften Syncordis und Nielsen+Partner bekannt, um eine spezialisierte Banking Transformation Practice (BTP) aufzubauen. Die BTP von LTIMindtree ist hervorragend positioniert, um End-to-End-Beratungs-, Digital- und IT-Dienstleistungen zu erbringen. Dabei werden kommerzielle Standardprodukte und Plattformen für Banken und Kapitalmarktunternehmen eingesetzt.

LTIMindtree hat Syncordis im Dezember 2017 und Nielsen+Partner im Januar 2019 übernommen. Mit dieser Integration zielt LTIMindtree auf die Zusammenführung der sich ergänzenden Fähigkeiten zweier erfolgreicher Unternehmen ab, die bereits erfolgreich ein branchenführendes Wachstum erzielt haben.

Nachiket Deshpande, Whole-Time Director und Chief Operating Officer bei LTIMindtree, sagte: "Mit der neu gegründeten Banking Transformation Practice möchten wir unsere globalen Kunden optimal unterstützen, strategische Partnerschaften ausbauen und produktbezogene Dienstleistungen anbieten. Wir sind überzeugt, dass die BTP unseren Kunden eine End-to-End-Transformation ermöglicht und LTIMindtree zu einem branchenführenden Wachstum verhelfen wird."

Guillaume Desjonqueres, Chief Executive Officer bei Syncordis, sagte: "Unsere Kunden finden in LTIMindtree BTP einen Partner, der groß genug ist, um ihre komplexen Transformationsvorhaben von Anfang bis Ende zu unterstützen, und schnell genug, um sie intensiv zu betreuen. Wir freuen uns über diese Integration, das Potenzial, unseren globalen Kunden einen umfassenden Service bieten zu können, und den Erfolg, den sie für uns alle mit sich bringt."

Die BTP von LTIMindtree wird den Kunden erheblich verbesserte Produkt- und Plattformkapazitäten, ein vielfältigeres Angebot an End-to-End-, Core-to-Consumer-Angeboten sowie intensivere Industriepartnerschaften und einen hochqualifizierten Talentpool bieten.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Technologieberatung und digitale Lösungen, das Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen unterstützt, durch den Einsatz digitaler Technologien ihre Geschäftsmodelle neu zu definieren, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von über 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfassendes Fachwissen und technologische Kompetenz, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. Mit über 83.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachkräften in mehr als 30 Ländern vereint LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group die branchenweit geschätzten Stärken der ehemaligen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationsprozessen in großem Maßstab. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ltimindtree.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240103266520/de/

Contacts:

Shambhavi Revandkar shambhavi.revandkar@ltimindtree.com