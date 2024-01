Mainz (ots) -969.217 Übernachtungen verzeichneten die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in 2023. Dies ist ein Plus von 121.539 Übernachtungen und ein Anstieg von 14,34 %.Zuwächse gab es in allen Segmenten. Den größten Zuwachs von 25 % ist zu verzeichnen bei Gruppen, Vereinen, Organisationen.Die Jugendherbergen gehen auch 2024 davon aus, dass diese Zahlen wieder erreicht werden, oder leicht gesteigert werden können, so Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland.Große Herausforderungen sehen die Jugendherbergen in den stark steigenden Kosten in allen Bereichen. Steigende Kosten können nicht in vollem Umfang an die Gäste weitergegeben werden, damit es nicht zu einem Einbruch bei den Übernachtungszahlen kommt. Von Jugendherbergen erwartet man eine zeitgemäße Leistung zu günstigen Preisen.Steigende Lebenshaltungskosten machen den Gästen der Jugendherbergen zu schaffen. Deshalb bieten die Jugendherbergen attraktive Angebote für den Familienaufenthalt, die Klassenfahrt oder die Freizeit mit dem Verein oder in der Gruppe.Fortgesetzt wird auch die Modernisierung der Jugendherbergen mit der Neugestaltung der Jugendherbergen Idar-Oberstein und Traben-Trarbach. Beide Häuser werden 2025 wieder eröffnet.Pressekontakt:Die Jugendherbergenin Rheinland-Pfalz und im SaarlandIn der Meielache 155122 MainzAnsprechpartner:Jacob Geditzgeditz@diejugendherbergen.dewww.DieJugendherbergen.deOriginal-Content von: Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106654/5685205