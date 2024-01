Bitcoin News: Top-Krypto-Analyst verrät die nächsten beiden Preisziele für BTC-Token

Obwohl Bitcoin (BTC) bereits gestern Mittag einen starken Preisabsturz verzeichnen musste, konnte sich die größte Kryptowährung der Welt in den letzten Stunden langsam wieder erholen. Noch bullischer ist allerdings ein Blick auf das vergangene Jahr 2023, in dem Bitcoin einen satten Zuwachs von über 156 % erhalten hat. Dies ist für viele Krypto-Experten ein Zeichen dafür, dass wir nun am Anfang eines Bullenmarkts stehen könnten, der die kommenden Wochen und Monate bestimmt.

Der renommierte Krypto-Analyst Ali (@ali_charts) hat auf X (ehemals Twitter) seine neueste Analyse für Bitcoin veröffentlicht und verrät darin, welche Preisziele seiner Meinung nach als Nächstes anstehen werden. Dabei sieht er einige besonders bullische Indikatoren, die auf einen signifikanten Kursanstieg in den kommenden Wochen hindeuten.

Bitcoin-Preis schon bald bei 70.000 US-Dollar?

In seiner Analyse geht Ali darauf ein, dass die MVRV Preis-Bänder darauf hindeuten, dass der BTC-Token in naher Zukunft das Preisniveau von 52.680 US-Dollar sowie 70.250 US-Dollar anpeilen wird. Sollte dies der Fall sein, so müsste Bitcoin allerdings einen recht starken Kursanstieg verzeichnen, denn nach einem massiven Spike zum 01. Januar erfolgte nun ein ebenso massiver Fall des BTC-Kurses zurück auf das Niveau von vor sieben Tagen.

According to the Bitcoin MVRV Pricing Bands, the next key price targets for $BTC are $52,680 and $70,250! pic.twitter.com/3w81kL6H0Z - Ali (@ali_charts) January 2, 2024

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wird ein Bitcoin für einen Preis von 43.316,30 US-Dollar gehandelt und liegt dabei im 7-Tage-Chart gerade einmal mit 0,93 % im Plus. Ein Blick auf diesen Chart (siehe Bild unten) verrät außerdem, dass der Kurs nach einem volatilen Abstecher nach oben sich derzeit wieder in einer Konsolidierungsphase befindet.

Der Bitcoin (BTC) Kurs der letzten 7 Tage (quelle: CoinMarketCap)

Allerdings weist der Krypto-Analyst Ali auch darauf hin, dass Bitcoin schon bald wieder steigen könnte - und zwar signifikant. So erklärt er in einem weiteren Tweet, dass in der letzten Woche einige Krypto-Whales - also Großanleger der Krypto-Welt - über 30.000 BTC-Token erworben haben, was zu diesem Zeitpunkt einem Wert von über 135 Millionen US-Dollar entsprach.

So geht Ali davon aus, dass dies ein wichtiger Indikator dafür sei, dass ein erneuter Aufschwung bevorsteht, der wiederum den Preis in die von ihm genannten Preisrichtungen bewegen könnte.

The recent surge in Bitcoin above $45,000 seems to be backed by significant whale activity!



In the past week, BTC whales accumulated over 30,000 $BTC, coinciding with a spike in their transaction count. This accumulation could be a key factor driving the current upswing! pic.twitter.com/k54ju4Nq24 - Ali (@ali_charts) January 3, 2024

Tatsächlich machen diese Bitcoin Prognosen durchaus Sinn, wenn einige bereits bekannte Faktoren berücksichtigt werden, die den Krypto-Markt in den nächsten Wochen und Monaten stark beeinflussen können.

Investiere schon jetzt in Bitcoin Minetrix

Was spricht für einen signifikanten Bitcoin-Preisanstieg?

Einer der Hauptgründe, warum Bitcoin schon in den kommenden Tagen und Wochen besonders starke Kursanstiege verzeichnen könnte, ist auf die Spekulationen rund um die Bitcoin-Spot-ETFs zurückzuführen. Einige Finanzexperten gehen davon aus, dass sich die US-amerikanische Börsenaufsicht (SEC) bereits am morgigen Freitag zu den Genehmigungen äußern könnte, während zum Beispiel die Krypto-Analysten von Bloomberg den 10. Januar als wichtigen Tag sehen.

Klar ist, dass bereits seit Mitte Oktober 2023 der Hype um die Bitcoin-ETF-Anträge stark zugenommen hat und den Krypto-Markt seitdem merklich beflügelte. Sollte entsprechende Genehmigungen in den kommenden Tagen erfolgen, so könnte dies den BTC-Preis innerhalb kürzester Zeit auf über 50.000 US-Dollar springen lassen.

BITCOIN STAYING ABOVE $40K FOR

NEARLY 4 WEEKS IS MEGA BULLISH



WE ARE HAVING A CONSOLIDATION

BEFORE THE NEXT MEGA LEG UP IF

SPOT ETF GETS APPROVED !!



$50k BTC IS PROGRAMMED pic.twitter.com/LnWLfJYCne - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) January 4, 2024

Wie hoch der Bitcoin-Kurs mittel- und langfristig steigen wird, sobald die Bitcoin-Spot-ETFs auf dem US-amerikanischen Finanzmarkt gehandelt werden können, ist selbst für erfahrene Krypto-Analysten schwer einzuschätzen. Klar ist allerdings, dass es mehrere Szenarien gibt, die mit unterschiedlichen Ausgängen behaftet sind.

Ein zweiter Grund, der für einen starken Bitcoin-Preisanstieg in 2024 spricht, ist das kommende Bitcoin-Halving. Dieses wird im April 2024 stattfinden und automatisch dafür sorgen, dass die Belohnungen für die Bitcoin-Miner, die einen neuen Bitcoin-Block der Blockchain hinzugefügt haben, halbiert werden - und zwar von 6,25 BTC auf 3,125 BTC.

Die historischen Daten belegen, dass ein solches Bitcoin-Halving, was automatisch alle vier Jahre beziehungsweise alle 210.000 Blöcke stattfindet, immer einen Bullenmarkt ausgelöst hat. So könnte der Krypto-Markt, der sowieso schon durch die Einführung von Bitcoin ETFs einen starken Aufwind erlebt, im April noch einmal signifikant zulegen.

Altcoin pre-halving run in progress. This happened in 2020 and 2016, followed by Bitcoin halving and an altcoin season.



The current setup looks more like 2016 than 2020 2024 loading. pic.twitter.com/R4IZkjWG64 - Stockmoney Lizards (@StockmoneyL) January 4, 2024

Davon würde nicht nur Bitcoin selbst profitieren, sondern die Vergangenheit zeigt, dass auch die meisten Altcoins besonders stark durch ein Bitcoin-Halving gepusht werden. In Anbetracht dieser kommenden Ereignisse ist ein BTC-Preis von über 70.000 US-Dollar in nur wenigen Monaten also nicht unwahrscheinlich.

Bereits jetzt können erste Projekte merklich vom kommenden Bitcoin-Halving profitieren. Dazu zählt unter anderem Bitcoin Minetrix, das sich derzeit noch in der Presale-Phase befindet und als Cloud Mining Service für Bitcoin eine Vielzahl an interessierten Nutzer und Investoren lockt.

Kaufe Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) günstig im Presale

Bitcoin Minetrix nähert sich Marke von 7,5 Millionen US-Dollar

Hinter Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) steht die Idee, moderne Cloud-Mining-Technologien mit der Ethereum-Blockchain zu kombinieren. So wurde von den Entwicklern extra ein eigener Stake-to-Mine-Algorithmus konzipiert, über den die Anleger und Nutzer an die sogenannten Mining-Credits gelangen. Hierfür müssen lediglich die BTCMTX-Token im Staking angelegt werden, wodurch die Credits automatisch generiert werden.

Die Mining-Credits selbst werden dann für das Bitcoin Mining benötigt, für das keine weiteren technischen Kenntnisse oder gar der Kauf von Mining-Rigs notwendig ist. Stattdessen können die Nutzer so einfach die Computer-Power mieten und dadurch die BTC-Rewards für das Mining erhalten.

Aktuell befindet sich Bitcoin Minetrix zwar noch im Vorverkauf, konnte allerdings bisher schon fast 7,5 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln - und das bei einem aktuellen Preis von 0,0126 US-Dollar pro $BTCMTX-Token.

Wer sich frühzeitig für eine Investition in Bitcoin Minetrix entscheidet, der kann bereits jetzt von einigen Möglichkeiten zur Gewinnausschüttung profitieren. So erhöht sich zum Beispiel der Verkaufspreis des $BTCMTX-Tokens automatisch während der Vorverkaufsphase - das nächste Mal in weniger als zwei Tagen! Das alleine sorgt dafür, dass die Anleger, die sich jetzt zu einer Investition entscheiden, automatisch Gewinne einführen können.

Gleichzeitig ist auch das Staking schon jetzt eine attraktive Möglichkeit zum Erzielen von passiven Einnahmen. So bieten die Entwickler hinter dem Krypto-Projekt derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 86 %, was vielen Investoren zu gefallen scheint.

Wer also bereits jetzt in den Bitcoin Minetrix Token investieren möchte, der kann diesen entweder mit einer normalen Bankkarte kaufen oder dafür die Kryptowährungen Ethereum (ETH) oder USDT einsetzen. Hierzu muss lediglich eine entsprechende Krypto-Wallet verbunden werden. Weitere Informationen zum Bitcoin-Minetrix-Projekt lassen sich im offiziellen Whitepaper finden.