Solana erneut unter 100 Dollar - Kann der Ethereum-Killer heuer nochmal überzeugen?

Die Spuren vom gestrigen Kursrutsch am Kryptomarkt sind noch deutlich zu sehen. Nachdem der Bitcoin-Kurs von 45.000 Dollar auf rund 40.500 Dollar gefallen ist, hat es auch die meisten Altcoins mit nach unten gerissen. SOL, der in den letzten Wochen immer wieder den restlichen Markt outperformt hat, hat es auch bei der Abwärtsbewegung härter getroffen als andere. Zwischenzeitlich haben sich die Verluste auf knapp 20 % innerhalb weniger Stunden summiert. Zwar geht es inzwischen wieder langsam bergauf, die 100 Dollar Marke kann aber nicht mehr überzeugen. Kann Solana in diesem Jahr überhaupt nochmal ähnlich stark performen wie im Vorjahr?

Starke Korrektur

Nicht nur Bitcoin-Investoren hat es gestern eiskalt erwischt. Als der Matrix Report veröffentlicht wurde, der die Vermutung nahegelegt hat, dass die Bitcoin-ETFs nun doch nicht genehmigt werden könnten, ist der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung auf 44.000 Dollar gerutscht, wodurch Long-Positionen im Wert von mehreren hundert Millionen Dollar liquidiert wurden, was zu einer Kettenreaktion geführt hat. Dabei ist der Kurs bis auf den Bereich um 40.500 Dollar abgerutscht. Die Auswirkungen auf die meisten Altcoins waren verheerend.

Solana hat es einmal mehr am härtesten unter den Top Coins getroffen. Der Kurs ist innerhalb weniger Stunden von 116 Dollar auf 92 Dollar eingebrochen. Inzwischen hat sich die Lage zwar etwas beruhigt, allerdings beläuft sich das Minus immer noch auf rund 8 %.

(SOL-Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Das wirft natürlich für viele die Frage auf, ob SOL in diesem Jahr nochmal annähernd so stark performen kann wie im letzten Jahr. Eine Frage, die durchaus berechtigt ist. Immerhin hat der Coin der Highspeed-Blockchain seinen Wert im Jahr 2023 mehr als verzehnfacht. Damit das heuer wieder passieren könnte, müsste der Kurs auf rund 1.000 Dollar steigen.

Im letzten Jahr hat es auch keinen einzigen Tag gegeben, an dem SOL unter dem Eröffnungskurs notiert hat. Das kann man heuer schon in den ersten Tagen des Jahres nicht mehr behaupten.

x10 bei Solana eher unwahrscheinlich

Bei der starken Performance von Solana im letzten Jahr darf man nicht vergessen, dass die ersten 300 % Gewinn erst einmal dazu geführt haben, dass SOL wieder auf das Niveau von vor dem FTX-Crash gekommen ist, der SOL härter als alle anderen Krytowährungen getroffen hat. Solana könnte 2023 also überdurchschnittlich gut performen, weil der Coin im Jahr davor deutlich stärker eingebrochen ist als alle anderen.

Heuer hat Solana ähnliche Voraussetzungen wie vergleichbare Coins. SOL notiert noch 60 % unter dem Allzeithoch, bei Ethereum sind es beispielsweise 56 %. Um heuer nochmal um das 10-fache zu steigen, müsste der SOL-Kurs aber auf 1.000 Dollar steigen, was dann doch eher schwierig werden könnte. Das bisherige Allzeithoch liegt bei 260 Dollar.

(SOL Kursverlauf seit dem Launch - Quelle: Coinmarketcap)

Um dieses Ziel zu erreichen, müsste es heuer schon einen Mega-Bullrun geben, bei dem auch der Bitcoin-Kurs auf 150.000 Dollar oder mehr steigen müsste, damit auch Altcoins ihre bisherigen Allzeithochs um ein Vielfaches übertreffen können. Die Wahrscheinlichkeit, das 10-fache oder mehr aus seinem eingesetzten Kapital zu machen, liegt dagegen bei Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung deutlich höher, wenn auch mit höherem Risiko. Hier sind Renditen von tausenden Prozent keine Seltenheit. Vor allem, wenn das Projekt dahinter stimmt. Derzeit deutet bei Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) alles darauf hin, als würde hier der nächste Coin kommen, bei dem das gelingen könnte.

Jetzt mehr über Bitcoin Minterix erfahren.

Bitcoin Minetrix überzeugt Analysten

Analysten und einflussreiche Krypto-Influencer, die auf Bitcoin Minetrix aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass das Projekt derzeit noch stark unterbewertet ist. Das Projekt befindet sich derzeit noch in der Vorverkaufsphase, wobei Investoren die Möglichkeit haben, $BTCMTX-Token noch zum günstigen Fixpreis zu erwerben, während es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte. Einige gehen davon aus, dass der Preis um mehr als das 10-fache steigen könnte.

Bitcoin Minetrix ermöglicht es Investoren, selbst Bitcoin zu schürfen, ohne die dafür notwendige Hardware kaufen zu müssen. Möglich wird das durch Cloud Mining. Anleger, die $BTCTMX-Token halten und diese staken, erhalten dafür während des Vorverkaufs eine Rendite in Form von zusätzlichen Token, während das Projekt später in die Stake to Mine-Phase übergeht. Dabei erhalten Staker dann Credits als Belohnung, die sie für das Bitcoin Cloud Mining verwenden und so indirekt von steigenden Bitcoin-Preisen profitieren können.

Jetzt Bitcoin Minetrix Website besuchen.

(BTCMTX Presale - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Das Konzept überzeugt Investoren, die bereits Token im Wert von mehr als 7,4 Millionen Dollar gekauft haben. Schon während des Presales wird der Preis für die Token mehrfach angehoben, sodass sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn ergibt, der nach dem Listing an den Kryptobörsen noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann. Da Bitcoin Minetrix das Potenzial hat, die Mining-Industrie nachhaltig umzukrempeln, könnte $BTCMTX zu einem der wichtigsten Token in diesem Jahr werden.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCMTX im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.