SPONGE verzeichnet wieder Kursgewinne in Vorbereitung auf den Relaunch

Der SPONGE Token hat in den letzten Wochen wieder deutlich an Wert gewonnen und scheint sich damit auf die nächste Stufe seiner Evolution vorzubereiten. Nach einem drastischen Einbruch am 20. Dezember 2023, bei dem der Kurs auf etwa 0,00015$ fiel, zeigte der Token eine konstante Aufwärtsentwicklung. Besonders bemerkenswert ist das zwischenzeitliche Hoch von 0,00606$ am 3. Januar 2024.

Diese positive Entwicklung scheint eng mit den Vorbereitungen für den Relaunch des SPONGE V1 Tokens verbunden zu sein. Der Vorverkauf des SPONGEV2 Tokens, der als Nachfolger des SPONGE V1 Tokens gedacht ist, gewinnt zunehmend an Fahrt. Dies zeigt das steigende Interesse am SPONGEV2 Token, welches zur Stabilisierung und Stärkung des Kurses des SPONGE V1 Tokens beigetragen haben sollte.

SPONGE - Eine Erfolgsgeschichte

Der Sponge V1 Token hat sich als bemerkenswert erfolgreich erwiesen. Nach seinem Start im Mai 2023 erlebte er einen beeindruckenden Anstieg und erreichte eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar innerhalb weniger Tage.

Dabei konnten frühe Investoren beeindruckende Renditen von bis zum 100-fachen erzielen, was bedeutet, dass eine Investition von 100 Dollar in 10.000 Dollar umgewandelt werden konnte. Sponge V1 bot dabei keine spezifischen Anwendungsfälle oder Nutzen, sondern etablierte sich als ein echter "Meme-Coin", der auf der beliebten Cartoon-Figur SpongeBob basiert.

Der SPONGE Token hat im Laufe seines Daseins einige Listungen auf verschiedenen, teilweise großen Kryptowährungsbörsen erreicht. Nach seinem beeindruckenden Start und dem Erfolg der DEX-Notierung wurde SPONGEV1 auf mehreren bekannten Handelsplattformen gelistet. Zu diesen Börsen gehören namhafte Anbieter wie Gate.io, MEXC und Bitget.

Die Listung auf diesen großen Börsen hat nicht nur die Sichtbarkeit und Reichweite des Tokens erhöht, sondern auch das Vertrauen der Anleger in das Projekt gestärkt. Für ein relativ neues Krypto-Projekt wie SPONGE sind solche Errungenschaften ausschlaggebend für seinen langfristigen Erfolg und seine Akzeptanz im breiteren Kryptomarkt.

Sponge Chart ab 20.12.2023, Quelle: www.coinmarketcap.com

Die Evolution des Schwamm-Token

Die Evolution des Sponge Tokens hat mit der Einführung von Sponge V2 einen neuen Höhepunkt erreicht. Dieser Nachfolger des populären Sponge V1 Meme Coins zielt darauf ab, auf dem Erfolg seines Vorgängers aufzubauen und baut derzeit eine noch stärkere Community auf. Sponge V2 setzt auf innovative Marketingstrategien und die Schaffung einer starken Online-Community, was ihm bereits in der Vorverkaufsphase signifikante Investitionen eingebracht hat.

X Account des Sponge Token, Quelle: www.x.com

Eine der Schlüsselkomponenten des Sponge V2 ist sein Stake-to-Bridge-Modell. Dieses Modell ermöglicht es Investoren, Sponge V1-Token dauerhaft zu sperren und im Gegenzug Staking-Belohnungen in Form von Sponge V2-Token zu erhalten. Dadurch werden die SPONGEV1 Token automatisch in die neue Variante überführt, was die Basis des neuen Memecoins darstellt.

Ein Spiel für die Community

Eine weitere Entwicklungsstufe des Token ist die Einführung eines Play-to-Earn-Spiels, das es den Spielern ermöglicht, zusätzliche Sponge V2-Token zu verdienen. Dieses Spiel stellt eine neue Nutzungsmöglichkeit für die Token dar und soll dazu beitragen, neue Käufer anzuziehen.

Dive into SpongeV2!



Our P2E game adds a competitive edge to your meme coin experience.



Stay tuned for more details! $SPONGE CryptoStaking Web3 pic.twitter.com/2BaX4h5Lyz - $SPONGE (@spongeoneth) January 2, 2024

Ausgehend vom beliebten SpongeBob-Themen-Token führt Sponge V2 die neue Funktionen des Play-to-Earn (P2E)-Rennspiel namens "Sponge Racer" ein. In diesem können Benutzer SPONGEV2-Token erhalten, indem sie an Rennen teilnehmen und hohe Ränge in den Spielranglisten erreichen. Es wird dabei auch eine kostelose Version des Spiels geben, um eine möglichst breite Community vom spaßigen Spoge Game zu überzeugen.

Diese Erweiterung zielt darauf ab, dem Sponge-Ökosystem echten Nutzen zu verleihen und es von typischen Meme-Coins zu unterscheiden.

Roadmap zum x 100

Der Fahrplan und die Entwicklung von Sponge V2, insbesondere sein Vorstoß in den P2E-Spielebereich, positionieren ihn als potenziell bedeutenden Akteur auf dem Meme-Coin-Markt.

Die Roadmap von Sponge V2 ist strategisch in drei Stufen unterteilt, um sein ultimatives Ziel zu erreichen: Die Liquidität vom Wettbewerb aufzusaugen!

Die erste Stufe kündigt den Start von Sponge V2 an und setzt auf das Staking für SPONGEV2. Anleger erhalten die Möglichkeit, SPONGEV2 durch direkten Kauf zu staken und dafür einen Bonus zu bekommen. In dieser Phase wird auch die Basisentwicklung des Sponge-Spiel vorangetrieben.

In der zweiten Stufe können Anleger ihre SPONGEV2-Token beanspruchen, die dann auf der DEX gelistet werden. Das Ziel ist es, auf größeren und besseren Börsen gelistet zu werden, während gleichzeitig die Entwicklung des Sponge-Spiels vorangetrieben wird. Ein bedeutendes Zwischenziel ist es, die Marke von 10.000 Holdern zu erreichen.

Die dritte und letzte Stufe fokussiert sich auf Listings auf Tier-1-Kryptowährungsbörsen wie Coinbase oder Binance, die Veröffentlichung der Sponge-Spiel-App und das Erreichen einer Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar. In dieser Phase wird auch eine größere soziale Dominanz angestrebt und das gesamte "Damp" soll vollständig aufgesaugt werden.

Fazit zur Memecoin Evolution

Das Sponge-Team strebt danach, Sponge V2 auf wichtigen Börsen zu listen und hat bereits gezeigt, dass es große Listings für die erste Version des Token sichern konnte. Die Einbindung in größere Börsen wird die Liquidität und Sichtbarkeit des Tokens weiter erhöhen und könnte potenziell zu einer größeren Adoption führen.

Insgesamt hat Sponge V2 das Potenzial, auf den Erfolgen von Sponge V1 aufzubauen und ein wichtiger Akteur im Bereich der Meme Coins zu werden. Durch die Kombination von Community-Aufbau, innovativem Staking-Modell und neuen Nutzungsmöglichkeiten wie Play-to-Earn-Spielen scheint Sponge V2 gut positioniert zu sein, um in der Kryptowährungslandschaft weiterhin Erfolge zu erzielen.

