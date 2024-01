Trading-Idee: Stärke bei Pharma-Aktie Eli Lilly - besser als Novo Nordisk?

Der Aktienmarkt korrigiert, vorbörslich notieren zahlreiche US-Aktien wieder deutlich im Minus. Auch der DAX startete verhalten in den nächsten Handelstag im Jahr 2024. Dennoch gab es in den vergangenen Tagen einige Aktien, die Stärke zeigten, obgleich eine klare Sektor-Rotation noch nicht offensichtlich ist. Partiell sind es jedoch die Gesundheitsaktien, die vom Markt nachgefragt werden. Hier könnte Pharma & Biotech zunächst in 2024 den Tech-Werten den Rang ablaufen.

Während Novo Nordisk als mittlerweile wertvollstes, europäisches Unternehmen zuletzt im Fokus der Anleger stand, könnte Eli Lilly sogar die bessere Wahl sein. Denn das US-Unternehmen, das bereits im Jahr 1876 gegründet wurde, ist aktuell heißgegehrt. In den letzten fünf Tagen stieg die Aktie fast zweistellig, während Novo Nordisk mit weniger als 5 % Performance deutlich hinter Eli Lilly zurückblieb.

Nun könnte auch technisch ein Setup vorhanden sein, um die Eli Lilly Aktie zu handeln. Lohnt sich also die Eli Lilly Aktie?

Bullischer Ausbruch: Eli Lilly Aktie über 50-Tagelinie

Mit dem starken Kursplus in den letzten fünf Tagen konnte die Eli Lilly Aktie einen Ausbruch schaffen. Die 50-Tagelinie wurde mit einem ansteigenden Volumen überwunden. Vorbörslich notieren die Anteilsscheine heute erneut ein gutes Stück höher. Damit könnte der starke Lauf weitergehen. Ein kurzfristiger Abwärtstrend ist damit schon wieder passe. Nun könnte die 50-Tage-Linie eine enge Absicherung bieten. Das nächste Kaufsignal würde die Eli Lilly Aktie generieren, wenn der Kurs über das 2023er-Hoch steigt.

Auch die Daten des KI-Analysetools AltIndex machen einen bullischen Eindruck. Der AI-Score vergibt ein Buy-Rating, trotz zuletzt leicht rückläufigem Sentiment. Dennoch bleibt der Geschäftsausblick stark. Die Eli Lilly Aktie könnte im Jahr 2024 ihren bullischen Aufwärtstrend fortsetzen.

Nichtsdestotrotz resultiert aus dem starken Anstieg der Aktie eine historisch teure Bewertung. Die Eli Lilly Aktie ist Anfang 2024 mit einem KGV von über 40 teuer bewertet, der Durchschnitt der letzten 10 Jahre liegt bei 32. Dennoch könnte sich diese Bewertung eben relativieren, wenn Anleger auf die Expansionschancen des US-Unternehmens gucken.

Neue Medikamente eingepreist - gelingt die Expansion?

Eli Lilly ist ein renommiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten spezialisiert hat. Das Unternehmen ist bekannt für eine vielfältige Auswahl an Produkten, die von Diabetes- und Krebsbehandlungen bis hin zu psychischen Erkrankungen reichen. Die aktuell hohe Bewertung von Eli Lilly am Markt lässt sich durch die Erwartung zukünftiger Expansion und vielversprechender Medikamente in der Pipeline erklären. Investoren zeigen sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens, insbesondere aufgrund der erwarteten Markteinführung neuer Behandlungen, um signifikante Umsatzsteigerungen zu generieren.

Die Pipeline ist laut Experten stark. Beispielsweise gibt es Diabetes-Mittel, die gegen Fettleibigkeit zum Einsatz kommen können, wie Zepbound. Doch auch Krebsmedikamente sind ein wichtiger Bestandteil im Umsatz-Mix des Unternehmens. Das Wachstum ist intakt, die letzten Quartalszahlen zeigen ein fast zweistelliges Umsatzwachstum. Die operative Marge konnte das US-Unternehmen zuletzt verbessern. Der Markt preist somit ein deutlich anziehendes Gewinnwachstum in den nächsten Jahren ein, welches dann auch die höhere Bewertung rechtfertigen würde.

Mit Nachholpotenzial im Biotech-Sektor könnten Anleger im Jahr 2024 eben auch wieder vermehrt auf Eli Lilly schauen - die Aktie bleibt aussichtsreich positioniert.

