Neue Funktionen unterstützen die komplexen Abläufe bei der Einrichtung und laufenden Verwaltung offener Fonds und erfüllen gleichzeitig die Nachfrage seitens der Fondssponsoren, die von der Demokratisierung des Privatvermögens profitieren wollen

Alter Domus, ein führender Anbieter von technologiegestützten Fondsmanagement-, Private Debt- und Unternehmensdienstleistungen für den Sektor der alternativen Anlagen, kündigte heute neue Funktionen zur Unterstützung der Auflegung und kontinuierlichen Verwaltung offener Privatmarktfonds und geschlossener Privatmarktfonds mit Funktionen für das Liquiditätsmanagement an, einschließlich europäischer langfristiger Investmentfonds (ELTIFs).

Aufgrund des Zusammenspiels verschiedener Faktoren, darunter die steigende Nachfrage von Privatanlegern nach nicht-traditionellen Anlageformen, sowie aufsichtsrechtliche Änderungen in der EU, den USA und Großbritannien, die den Zugang zu Privatmarktinvestitionen erweitern, findet eine Demokratisierung der alternativen Fonds statt. Dies führt zu einer erheblichen Nachfrage nach Möglichkeiten zur Verwaltung offener Fonds bei den Kunden von Alter Domus, zu denen 90 der 30 größten Verwalter alternativer Anlagen gehören.

Die neue Lösung für offene Fonds erweitert die Funktionalität der umfangreichen Fondsverwaltungssuite von Alter Domus, die Fondsgründung, Investoren- und Transferstellendienste, Berichterstattung für Investoren und Aufsichtsbehörden, Fondsbuchhaltung, Cash Management, Kapitalverwaltung und steuerliche Dienstleistungen umfasst.

Die wichtigsten Merkmale und Funktionen umfassen:

Die Fähigkeit, eine häufigere Berechnung des Nettoinventarwerts (Net Asset Value, NAV) zu unterstützen und die Abwicklungsprozesse zu straffen.

Eine bessere Konnektivität mit Vertriebsnetzwerken für die Abwicklung von Handelsgeschäften und reaktionsschnellere Funktionen, um komplexere Vertriebskanäle wie Privatanleger und Vermögensberater zu bedienen.

Eine verbesserte Berichterstattung für Investoren und Aufsichtsbehörden, um dem zunehmenden Volumen von Liquiditätsereignissen gerecht zu werden.

Für Fonds mit Sitz in Luxemburg bietet Alter Domus direkten Support als Registered Transfer Agent (TA) an. Für Fonds aus Nordamerika und Großbritannien arbeitet Alter Domus mit führenden TA-Systemen zusammen.

Die neuen Funktionen werden teilweise durch eine Partnerschaft mit Temenos Multifonds unterstützt, einer Plattform, die SWIFT- und NSCC-Gegenparteien nahtlos integriert, um so neue Effizienzen zu ermitteln und Risiken zu reduzieren. So lassen sich Größenordnungen und Volumina im Retail-Stil unterstützen und das Liquiditätsmanagement für offene Fonds durch eine Reihe von Tools erleichtern.

Der CEO von Alter Domus, Doug Hart, sagte: "Das wachsende Interesse von Einzelinvestoren an privaten Vermögenswerten, in Verbindung mit regulatorischem Rückenwind durch ELTIF 2.0 in der EU und der Neudefinition von akkreditierten Anlegern in den USA, eröffnet unseren Kunden die Möglichkeit, eine breitere Basis von Investoren zu bedienen. Als Marktführer auf diesem Gebiet und seit über 20 Jahren vertrauenswürdiger Partner unserer Kunden möchten wir immer einen Schritt voraus sein und ihnen die Lösungen an die Hand geben, die sie brauchen, um neue Fondsstrukturen zu entwickeln und die sich ihnen bietenden Chancen zu nutzen."

Über Alter Domus

Alter Domus ist ein führender Anbieter technologiegestützter Fondsverwaltungs-, Private-Debt- und Unternehmensdienstleistungen für die Branche der alternativen Anlagen und beschäftigt über 5.100 Mitarbeiter in 39 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Alter Domus konzentriert sich ausschließlich auf alternative Anlagen und bietet Fondsverwaltung, Unternehmensdienstleistungen, Depotbankdienstleistungen, Kapitalverwaltung, Transfer-Pricing, Zahlbarstellung, Dienstleistungen für Verwaltungsgesellschaften, Darlehensverwaltung, Agenturdienste, Handelsabwicklung und CLO-Managerdienste an.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.alterDomus.com.

