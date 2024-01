ReNAgade Therapeutics ist ein Unternehmen, das die unendlichen Möglichkeiten der RNA-Medizin ausschöpft. Heute hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass Amit D. Munshi, Chief Executive Officer, auf der 42. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference am Dienstag, den 9. Januar 2024 um 8:30 a.m. PT in San Francisco, CA, eine Präsentation halten wird.

Über ReNAgade Therapeutics

Die Aufgabe von ReNAgade ist es, das Potenzial von RNA-Medikamenten für die Behandlung von Krankheiten überall im Körper zu erschließen. Wir kombinieren unsere neuartigen RNA-Bereitstellungsplattform mit einer umfassenden RNA-Plattform, was ein komplettes RNA-System für die Codierung, Bearbeitung und den Geneinbau für die Entwicklung neuer Medikamente ermöglicht.

Wir stellen ein Team mit umfassender RNA-Fachkompetenz und Bereitstellungsexpertise zusammen, um RNA-Medikamente zu entwickeln, die einen echten Paradigmenwechsel ermöglichen.

ReNAgade Therapeutics-RNA ohne Grenzen

Weitere Informationen über das Unternehmen, seine Technologien und seine Führungsmannschaft finden Sie unter: www.renagadetx.com

Contacts:

Investor Relations:

Emily Brabbit, Argot Partners

(212) 600-1902

renagade@argotpartners.com

Media Relations:

Sarah Sutton, Argot Partners

(212) 600-1902

renagade@argotpartners.com