© Foto: Gene J. Puskar/AP/dpa



Mit einem der ersten Earnings-Reports des neuen Jahres sorgt Walgreens für einen Lichtblick nach einem ruppigen Börsenauftakt. Eine bittere Pille müssen die Aktionäre aber dennoch schlucken.Jahrzehntelang hatte Walgreens sich einen Ruf als Dividendenaristokrat aufgebaut, mit stabilen und steigenden Ausschüttungen in Serie. Doch nach einem schwierigen Jahr sieht das Unternehmen jetzt offenbar Handlungsbedarf. Die vierteljährliche Dividende soll auf 25 Cents pro Aktie fast halbiert werden, erklärte CEO Tim Wentworth am Donnerstag. Das Management will den Cashflow stärken und Kapital für Investitionen in das Apotheken- und Gesundheitsgeschäft freisetzen. "Wir evaluieren alle strategischen …